Sada prioriza la recuperación del río Maior en el presupuesto de 2026

Instantánea de la desembocadura del río Maior en el centro de Sada ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

El presupuesto del presente ejercicio de 2026 del Ayuntamiento de Sada sitúa entre sus prioridades, en el ámbito de obras e infraestructuras, el avance en el proyecto de recuperación y naturalización del río Maior. El documento financiero incluye una partida municipal de 475.000 euros, correspondientes al 50% del coste de la actuación para este año, que será financiada conjuntamente con la Xunta, que ya tiene consignada su aportación en sus presupuestos.

El proyecto será presentado en las próximas semanas, lo que permitirá avanzar hacia su ejecución. Se trata de una intervención clave para la transformación ambiental y urbana del municipio, que permitirá recuperar el espacio para uso públicos, mejorar su integración paisajística y reducir riesgos asociados a su estado actual.

Infraestructuras básicas

El presupuesto también incorpora un conjunto amplio de inversiones en infraestructuras básicas y servicios municipales. En el ámbito del saneamiento, se destinan 55.000 euros para actuaciones de mejora de la red, mientras que en abastecimiento de agua se incluyen inversiones por valor de más de 60.000, destinados a renovación y extensión de infraestructuras. En el capítulo de movilidad y vías públicas, se destaca una partida de 165.000 euros para el acondicionamiento de caminos municipales, a la que se suman inversiones en conservación de vías urbanas y mejora de la seguridad viaria en diferentes puntos del municipio.

Por otra parte, se reforzarán los medios municipales en materia de seguridad y emergencias, con más de 200.000 euros en maquinaria y vehículos, incluyendo la adquisición de una bomba de gran capacidad para actuaciones en inundaciones, un excarcelados portátil y un vehículo escala. También se reservan inversiones en nuevo equipamiento tanto para el SEM (Servizo de Emerxencias Municipal) como para la Policía Local, incluyendo un etilómetro y el refuerzo de la vigilancia con cámaras de tráfico.

Desde el Gobierno local, presidido por Benito Portela, se destaca que este conjunto de actuaciones "combina grandes proxectos transformadores como o río Maior con intervencións directas no día a día da veciñanza", subrayando que "existe unha planificación clara para seguir mellorando as infraestruturas e avanzar cara a un Sada máis moderno, sostible e accesible.