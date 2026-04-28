El PP insta a la Xunta a solicitar a Madrid la mejora del arenal de As Delicias, en Sada

Imagen de archivo de la Praia Nova y de As Delicias de Sada El Ideal Gallego

El Grupo Parlamentario Popular registró una solicitud en el Parlamento de Galicia en la que insta a la Xunta a solicitar al Gobierno de España la ejecución de las obras de “rexeneración e saneamento integral da praia de As Delicias” y reanudar “o proxecto existente”, que nunca se realizó a pesar de completar todos los trámites.

En este sentido, una vez actualizado conforme a la situación del arenal y a los criterios técnicos y ambientales en vigor, apremian a “reclamar a execución de ditas actuacións no prazo máis breve posible, có obxetivo de recuperar as condicións naturais, ambientais e de uso público da praia”, una de las situadas en el casco urbano de Sada.

Para el PP sadense, esta actuación es más que necesaria y, en relación con la zostera que en su día frenó la actuación, explican que, desde entonces, han surgido soluciones, como la elegida para la ría de O Burgo.