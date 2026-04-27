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Sada

Sada refuerza Educación, Cultura y Deporte con nuevas inversiones y equipamientos

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
27/04/2026 20:04
Operarios municipales intervienen en la mampostería de los muros de la Capilla de San Roque
Operarios municipales intervienen en la mampostería de los muros de la Capilla de San Roque
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El Presupuesto 2026 del Ayuntamiento de Sada incorpora un importante impulso a las áreas de Cultura, Educación y Deporte, en lo que los responsables municipales definen como “un conxunto de investimentos e actuacións orientadas a mellorar os equipamentos públicos, responder ás necesidades dos centros e seguir ampliando a oferta de servizos á veciñanza” de todo el territorio de Sada. 

En el ámbito cultural, como intervención más destacada se sitúa la rehabilitación de la Capela de San Roque, con una aportación de 225.000 euros que dará continuidad a los avances de este último año, “incluíndo a realización dunha cata arqueolóxica previa, imprescindible para garantir unha intervención rigorosa e respectuosa co valor patrimonial do inmoble”, situado en el centro urbano de Sada. 

Otros 20.000 euros se destinarán a la renovación interior de la casa de la cultura, la misma cantidad que para modernizar la Biblioteca Municipal de Sada, “mellorando os seus servizos e condicións de uso”, indican desde el Gobierno de Benito Portela. 

Además, estas cuentas refuerzan “o apoio á actividade cultural cun incremento do 75% nas subvencións culturais e do 65% nas festas das parroquias de Sada”. 

Benito Portela, alcalde de Sada

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En el ámbito educativo destacan los 224.367 euros para seguir avanzando en la tramitación de la expropiación de terrenos para ampliar el CEIP Sada e Contornos

Además, se destinan alrededor de 130.000 euros a “investimentos consensuados cos centros”, como la adecuación interior y exterior del CEIP Sada e os seus Contornos, coincidiendo con su centenario o un aparcamiento de bicicletas “vinculado ao proxecto de camiño escolar seguro”, mientras que en O Mosteirón se renovará el suelo y en el Barrié de la Maza “executaranse investimentos nun espazo natural” para utilizarlo “como aula na natureza” y se acometerá una renovación integral de las pistas durante el verano, con una inversión de casi 150.000. 

En el apartado deportivo, se contempla la redacción del proyecto de ampliación del campo de fútbol de Carnoedo, así como la planificación de la cubierta de una pista en las parroquias y la mejora de la instalación eléctrica de la de Mondego, que se unirán a las previstas en pistas exteriores y en el Pabellón Municipal de Sada.

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