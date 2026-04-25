El Ideal Gallego Fundado en 1917

Sada

Sada lleva al pleno un presupuesto de casi 17 millones para este 2026

Redacción
25/04/2026 18:22
Benito Portela, alcalde de Sada
Benito Portela, alcalde de Sada
JAVIER ALBORÉS
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
LICEO-620X50

El Gobierno sadense presentará en el próximo pleno ordinario su presupuesto para este año, que asciende a 17 millones de euros, “cunha clara aposta por reforzar os servizos públicos, incrementar os investimentos e seguir avanzando na transformación do municipio”, destaca el Consistorio. Las cuentas, explica el Ayuntamiento, consolidan una línea de trabajo “centrada nas persoas e no fortalecemento do público grazas ao equilibrio orzamentario acadado polo goberno ó longo destes anos”

Así, se destinan más de 8,4 millones de euros a gasto corriente, “garantindo o funcionamento dos servizos municipais, e se reservan 2,6 millóns de euros para operacións de capital, evidenciando un equilibrio entre a prestación de servizos e o impulso inversor”, recalca. Uno de los pilares del presupuesto, añaden, es la inversión, con 2,5 millones

“Entre as partidas máis destacadas figuran os 487.500 euros vinculados ao proxecto do río Maior, os 165.000 euros para acondicionamento de camiños municipais, os 90.000 euros para un camión basculante da brigada de Obras e Servizos ou os investimentos en seguridade e emerxencias, con máis de 150.000 euros en maquinaria e medios para Policía Local e Servizo de Emerxencias Municipal, ademais de novos vehículos e equipamento”, señala el Consistorio sadense.

También se destinan recursos relevantes a la mejora de las infraestructuras básicas, con 55.000 euros en saneamiento, 65.000 euros en abastecimiento de agua y actuaciones en alumbrado público y espacios urbanos. En el ámbito social, el documento supera los tres millones, destacando la Axuda no Fogar o los 1,2 millones para ayudas a la dependencia.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Un autobús en Arteixo

Europa otorga a Arteixo 1,8 millones para desarrollar proyectos de inteligencia artificial
Noelia Díaz
Actividad del Proyecto Ancas en Culleredo

Culleredo y Stop Accidentes promueven la implantación de caminos escolares seguros
Redacción
Bomberos del Consorcio Provincial en una intervención

Un incendio en un patinete eléctrico provoca una humareda en un garaje de Culleredo
Noelia Díaz
manifestacion parque observatorio

Los vecinos del Agra del Orzán marchan para exigir un parque que cumpla con sus demandas
Elena Baleato