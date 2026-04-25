Sada lleva al pleno un presupuesto de casi 17 millones para este 2026
El Gobierno sadense presentará en el próximo pleno ordinario su presupuesto para este año, que asciende a 17 millones de euros, “cunha clara aposta por reforzar os servizos públicos, incrementar os investimentos e seguir avanzando na transformación do municipio”, destaca el Consistorio. Las cuentas, explica el Ayuntamiento, consolidan una línea de trabajo “centrada nas persoas e no fortalecemento do público grazas ao equilibrio orzamentario acadado polo goberno ó longo destes anos”.
Así, se destinan más de 8,4 millones de euros a gasto corriente, “garantindo o funcionamento dos servizos municipais, e se reservan 2,6 millóns de euros para operacións de capital, evidenciando un equilibrio entre a prestación de servizos e o impulso inversor”, recalca. Uno de los pilares del presupuesto, añaden, es la inversión, con 2,5 millones.
“Entre as partidas máis destacadas figuran os 487.500 euros vinculados ao proxecto do río Maior, os 165.000 euros para acondicionamento de camiños municipais, os 90.000 euros para un camión basculante da brigada de Obras e Servizos ou os investimentos en seguridade e emerxencias, con máis de 150.000 euros en maquinaria e medios para Policía Local e Servizo de Emerxencias Municipal, ademais de novos vehículos e equipamento”, señala el Consistorio sadense.
También se destinan recursos relevantes a la mejora de las infraestructuras básicas, con 55.000 euros en saneamiento, 65.000 euros en abastecimiento de agua y actuaciones en alumbrado público y espacios urbanos. En el ámbito social, el documento supera los tres millones, destacando la Axuda no Fogar o los 1,2 millones para ayudas a la dependencia.