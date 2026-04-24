El acondicionamiento de la avenida de Sada e Contornos se completará con la nueva señalización horizontal
El Ayuntamiento de Sada acometió en los últimos días las tareas de acondicionamiento del firme de la avenida de Sada e Contornos. Estas actuaciones, destinadas a subsanar los daños existentes y tratar de optimizar las condiciones de seguridad vial, se extendieron a los carriles de circulación, "actuando sobre o tramo máis deteriorado mediante o fresado do pavimento e o seu posterior aglomerado en quente", explicaron los responsables municipales, quienes también adelantaron que en unos días se completará la señalización horizontal de Sada e Contornos.
En este sentido, de momento se recomienda "extremar a precaución, respectar a sinalización provisional e atender ás indicacións que poidan establecerse durante estes traballos", sin olvidar que el límite de velocidad de esta vía esté limitada a 30 kilómetros, lo mismo que en todo el núcleo urbano de Sada. "Apélase á responsabilidade das persoas condutoras para garantir unha circulación segura e respectuosa co resto de usuarios da vía", señalaron desde el Gobierno de Benito Portela.
Esta actuación es de carácter provisional, a la espera de poder acometer una actuación integral que abarca "a renovación completa do firme e das zonas de estacionamento, a elevación dos pasos de peóns e o repintado da vía", apostilló el Ayuntamiento de Sada.