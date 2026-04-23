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Sada

Cambios en la Asociación de Comerciantes de Sada

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
23/04/2026 12:21
Nueva directiva de ACESada
Nueva directiva de ACESada
Cedida
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La Asociación de Comerciantes y Empresarios de Sada (ACESada), que continúa encabezando Irene Ventura, ha realizado algunos cambios en su directiva, con Rubén Pedreira como vicepresidente; María Bernardo como secretaria; Tatiana Buján como tesorera y, como vocal, Verónica Prieto.

Tras estos cambios, el colectivo insiste en que ACESada "seguirá siendo una asociación totalmente apolítica, abierta, independiente y centrada exclusivamente en la defensa de los intereses del comercio local, la dinamización económica y la mejora de nuestro entorno" y avanza que una de las tareas que asumen de manera inmediata es "colaborar con el Concello de Sada para identificar y señalizar provisionalmente aquellas aceras que presentan desperfectos o mal estado, utilizando para ello un spray fluorescente, biodegradable y antideslizante". 

Una iniciativa con un doble objetivo: mejorar la visibilidad de los puntos deteriorados y prevenir posibles caídas o accidentes y, al mismo tiempo, contribuir a agilizar la detección y posterior reparación de estas incidencias, ayudando así a mejorar la imagen urbana y el acceso seguro a las zonas comerciales de Sada. 

Más aparcamientos y policía, objetivos de la nueva directiva de los comerciantes de Sada

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Para la entidad sadense, "un entorno cuidado, accesible y seguro beneficia directamente al comercio local, a la hostelería, a los servicios y al conjunto de la ciudadanía", por lo que su directiva ha decidido "tender la mano a todas las administraciones, colectivos y vecinos para trabajar desde el respeto, el diálogo y la cooperación, siempre desde la independencia de la asociación", en aras de "un comercio más fuerte, moderno y unido"

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