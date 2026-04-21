Una alianza estratégica de cuatro entidades revoluciona la oferta social y cultural de Sada

Tres de las cuatro asociaciones tienen su sede en el centro urbano Quintana

La unidad como vía para disponer de más recursos y mantener la calidad y el número de las actividades; para crear una red comunitaria sólida, ampliar su oferta y revolucionar la agenda social y cultural de Sada. Con estos mimbres, la Asociación de Vecinos de la Calle de la Obra ha establecido alianzas con otras tres entidades del municipio: Amas de Casa de Sada, Armental de Carnoedo y La Sociedad.

El secretario de Vecinos de La Obra explicó que el colectivo al que representa impulsa una estrategia que se sustenta en la idea de que “la unión hace la fuerza, pero también la eficiencia” y que ha empezado a dar resultados, explicó Paris Joel.

El núcleo central de estos acuerdos es, según manifestaron sus mediadores, “eliminar las barreras económicas entre asociados”, de manera que los miembros de cualquiera de las agrupaciones adheridas “podrán acceder a las actividades organizadas por las demás con el mismo coste”, lo que se traducirá en más alternativas, más asistentes y más rentabilidad para estas cuatro históricas entidades de Sada. Una vía que consideran esencial para “democratizar el acceso a la cultura y el ocio”, así como para optimizar los recursos de cada asociación que, según el representante vecinal, obtendrán ventajas directas de esta “política de mano tendida” auspiciada por la Asociación de la Calle de La Obra.

Es decir, los convenios servirán para ampliar la oferta, que ahora cubre desde talleres a eventos deportivos y culturales, pero también para aumentar los intervinientes, pues “se rompe el aislamiento de las asociaciones, fomentando una convivencia real entre vecinos de distintos barrios y parroquias” de Sada.

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Otra de las ventajas que se derivan de estas sinergias es que con ellas se incrementa la rentabilidad social y económica, pues “al unificar públicos, las actividades ganan en viabilidad, permitiendo traer mejores propuestas con una inversión más inteligente”, añadió Paris Joel.

En este momento, Vecinos de La Obra, que actuaron como artífices de la recuperación de las comparsas durante el Entroido 2026, oferta un curso de fotografía con La Sociedad y algunos de sus socios están haciendo el Camino de Santiago con la Asociación Armental de Carnoedo.

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Respuesta

Los impulsores de estos acuerdos defienden que la unión vecinal organizada es “la mejor herramienta para dar respuesta a las demandas e inquietudes que, en ocasiones, las administraciones públicas no logran cubrir por falta de agilidad o recursos”, aclaran desde la Asociación de Vecinos de La Obra.

En este sentido, sostienen que “no estamos esperando a que las soluciones lleguen de fuera”, sino que “estamos construyendo el futuro de Sada desde la base” e insisten en que “nuestra apuesta es por una vecindad activa y solidaria”, dice la directiva de la asociación, que anima a la adhesión de otras entidades del municipio de Sada.

Porque la estrategia de Vecinos de La Obra no se detiene aquí, pues sus responsables mantienen “las puertas abiertas” y hacen “un llamamiento público a todas las asociaciones del ayuntamiento que deseen sumarse a esta iniciativa” para, entre todos, “crear una red robusta que convierta a Sada en un referente de gestión vecinal colaborativa” en Galicia.