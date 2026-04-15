Los vecinos de Sada se quejan por la turbidez en el agua

Grifo echando agua EC

Este martes a mediodía se detectó un episodio de turbidez en el agua potable que afecta a gran parte del municipio de Sada.

Según la información disponible, la causa se encuentra en el caudal de aporte suministrado por la empresa EMALCSA, responsable del abastecimiento de agua en alta en la comarca. Esta situación provocó alteraciones en la calidad del agua del depósito que abastece a la red municipal, así como en los sistemas de los ayuntamientos vecinos.

Desde la propia compañía se ha indicado que la situación debería quedar normalizada a lo largo del día de hoy, ya que los parámetros de salida de su depósito han mejorado de forma significativa en las últimas horas.

Por su parte, se han realizado los controles y análisis sanitarios correspondientes, confirmando que estas variaciones de turbidez no suponen un riesgo para la población. Para su corrección, se están llevando a cabo purgas controladas en la red de distribución.

La empresa concesionaria del servicio de agua en el municipio, Veolia, mantiene contacto permanente con EMALCSA para el seguimiento y la monitorización de la incidencia.

El Ayuntamiento ha señalado que continuará informando a la ciudadanía de cualquier novedad relacionada con esta situación.