Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sada

Los vecinos de Sada se quejan por la turbidez en el agua

Redacción
15/04/2026 15:27
Grifo echando agua
Grifo echando agua
EC
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
LICEO-620X50

Este martes a mediodía se detectó un episodio de turbidez en el agua potable que afecta a gran parte del municipio de Sada.

Según la información disponible, la causa se encuentra en el caudal de aporte suministrado por la empresa EMALCSA, responsable del abastecimiento de agua en alta en la comarca. Esta situación provocó alteraciones en la calidad del agua del depósito que abastece a la red municipal, así como en los sistemas de los ayuntamientos vecinos.

Desde la propia compañía se ha indicado que la situación debería quedar normalizada a lo largo del día de hoy, ya que los parámetros de salida de su depósito han mejorado de forma significativa en las últimas horas.

Por su parte, se han realizado los controles y análisis sanitarios correspondientes, confirmando que estas variaciones de turbidez no suponen un riesgo para la población. Para su corrección, se están llevando a cabo purgas controladas en la red de distribución.

La empresa concesionaria del servicio de agua en el municipio, Veolia, mantiene contacto permanente con EMALCSA para el seguimiento y la monitorización de la incidencia.

El Ayuntamiento ha señalado que continuará informando a la ciudadanía de cualquier novedad relacionada con esta situación.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Pedro Sánchez, durante un encuentro con el presidente de la Cámara de Comercio Unión Europea-China, Jens Eskelund, este miércoles en Pekín

Sánchez concluye el más tecnológico y cercano de sus cuatro viajes a China
EFE
La sala Pelícano, en una fiesta masiva de las habituales

A Coruña asoma la cabeza entre la élite mundial de la noche: Pelícano ya es una de las 100 mejores discotecas del mundo
Óscar Ulla
El ideal gallego

Colegios e institutos tienen que eliminar totalmente bebidas azucaradas y bollería de sus centros desde este jueves
Europa Press
La Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz se concentra en memoria de los 46 fallecidos en el accidente de trenes en esa localidad cordobesa y por la seguridad ferroviaria, este miércoles en el Congreso de los Diputados

Víctimas de Adamuz homenajean a los fallecidos ante el Congreso para pedir "memoria, justicia y verdad"
Europa Press