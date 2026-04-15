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Sada

La Xunta ve inviable el acceso a Corbeiroa por su situación y por la actividad del albergue

Veciños da Obra cuestiona la respuesta de Patrimonio a su solicitud de visitar los restos del castillo

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
15/04/2026 22:14
Visita a la antigua Defensa de Corbeiroa realizada por los vecinos en el mes de enero
Visita a la antigua Defensa de Corbeiroa realizada por los vecinos en el mes de enero
Archivo El Ideal Gallego
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La Xunta, a través de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, ha contestado a la interpelación de la Asociación de Veciños da Obra de Sada sobre la apertura del Castillo de Corbeiroa que su situación dificulta el acceso, tanto “polas condicións naturais da costa e da propia conservación do dominio público marítimo costeiro”, que no es de competencia autonómica, como por “as condicións de uso e actividades do albergue”, que ahora mismo es la única entrada, por lo que tampoco esta es una solución viable ni compatible con la singularidad del Albergue de Marina Española, “pois a propia natureza das actividades desenvolvidas no albergue orientadas a menores de idade non aconsella que polo recinto deambulen persoas alleas ás instalacións sen ningún tipo de control”, expone Patrimonio de la Xunta.

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Para el colectivo vecinal, la respuesta, en la que se deniega, de manera oficial, la visita al BIC, supone “una renuncia de sus competencias” en favor de la Administración del Estado. Una comunicación que califican de “delirante e impropia” y con la que, en opinión en la asociación,  “se mantiene en la ilegalidad al no organizar las cuatro visitas al mes” que establece la Lei de Patrimonio Cultural de Galicia.  Una cuestión que la entidad ve realizable “pues tanto el castillo como el albergue de Gandarío son propiedad de la Xunta y, el propio albergue, ya permitió el pasado 26 de enero la primera visita al público guiada por los Veciños da Obra”.

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En cuanto a los motivos por los que consideran “delirante” la contestación, los residentes sostienen que los responsables autonómicos argumentan que el BIC, al situarse en un acantilado, “supone un riesgo para la seguridad de los visitantes” y, de ser así, ellos mismos habrían actuado de manera irresponsable al autorizar la entrada del mes de enero, a la que acudieron varios vecinos de Sada.

Además, la Xunta confirma la obligatoriedad de los titulares de abrir el BIC y añade que tanto el castillo como el albergue tienen un único dueño por lo que Veciños da Obra solicita que se abandonen las “excusas” y se asuman las competencias y responsabilidades de todos con  la Defensa de Corbeiroa.

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