El auge de vertederos ilegales indigna a los vecinos de Sada

Los vertidos aumentaron en todo el municipio, especialmente en zonas aisladas Cedida

Con la intención de combatir las conductas incívicas relacionadas con la naturaleza, los municipios del área metropolitana impulsan distintas medidas que, con más o menos éxito, tratan de evitar cualquier agresión al territorio de As Mariñas.

El Ayuntamiento de Sada advierte del incremento de los vertidos irregulares en el municipio y de las consecuencias de estas acciones en el medio ambiente, además de señalar que son actitudes irresponsables e incívicas, más aún cuando se dispone de un servicio de recogida de enseres del que se encarga el Consorcio As Mariñas.

“Nas últimas datas detectáronse diversas verteduras incontroladas en distintos núcleos”, explican los responsables sadenses, que también explican que “trátase de depósitos de residuos, moitos deles en zonas illadas ou de pouco tránsito, que supoñen un grave prexuízo para o medio ambiente, ademais de deteriorar a imaxe e o estado do noso entorno”, insisten antes de recordar que estas conductas son sancionables, por lo que se han iniciado las oportunas investigaciones para identificar a los autores, una tarea de la que se encargan los agentes de la Policía Local de Sada.

La Policía de Culleredo identifica a los autores de tres vertidos ilegales Más información

En cualquier caso, las autoridades municipales reconocen “a dificultade de dar cos causantes dos mesmos”, por lo que piden la colaboración de los vecinos para tratar de encontrar a los responsables de los vertidos y, en este sentido, solicitan que, en caso de observar algún depósito irregular, lo trasladen al Ayuntamiento de Sada “para poder actuar con rapidez e adoptar as medidas oportunas”, indicaron desde el Gobierno de Benito Portela.

“Este tipo de comportamentos, ademais de constituír un atentado medioambiental, supoñen un custo económico que repercute directamente no peto de toda a veciñanza”, recordaron los munícipes, convencidos de que en el cuidado de su territorio podrán contar con la colaboración y responsabilidad de la ciudadanía de Sada.

Además, insistieron en que tanto los ciudadanos como las empresas “teñen a obriga legal de xestionar adecuadamente os residuos xerados” y, para poder hacerlo, “dispoñen dun servizo do Consorcio das Mariñas para a recollida de enseres domésticos”, que pueden depositarse en los contenedores más próximos a su vivienda de residencia los miércoles a última hora de la tarde, previa comunicación en el teléfono 981 795 524.