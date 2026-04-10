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Sada

La asociación sadense Aspace alerta de un timo en su nombre

Redacción
10/04/2026 15:49
Cartel de Aspace Coruña
Cartel de Aspace Coruña
ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO
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La asociación Aspace Coruña, con sede en Osedo (Sada) alerta de que un hombre está solicitando dinero en nombre de esta entidad, lo que constituye una estafa. "Al parecer es un hombre mayor con 'un problema en un ojo' que dice ir en representación de la asociación", asegura la agrupación, que recuerda que "no tiene a nadie, ni personal asalariado ni voluntarios, pidiendo dinero por las casas, y todos aquellos que quieren colaborar lo hacen mediante transferencia o domiciliación bancaria".

Aspace anima a las personas afectadas por este timo a que presenten la pertinente denuncia ante las autoridades. La asociación, con cerca de 50 años de trayectoria a favor de las personas con parálisis cerebral y sus familias, quiere denunciar esta situación, "que no representa los valores de la entidad", y muestra su repulsa hacia este tipo de prácticas que se aprovechan "del buen nombre de la entidad y de la solidaridad de la ciudadanía".

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