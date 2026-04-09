El emblemático restaurante de A Coruña que honra al emigrante: “No estaríamos aquí sin ellos”

Sonia López, junto a sus padres, Enrique y Mercedes, y su hermano Suso, en As Rodas CEDIDA

As Rodas es uno de los iconos de la N-VI a su paso por la comarca coruñesa, un restaurante emblemático de As Mariñas que ha sido escenario de miles de celebraciones a lo largo de sus casi 40 años y que rinde homenaje desde 1999 a aquellos que abandonaron Galicia a mediados del siglo pasado “en busca de una vida mejor”. Este sábado el establecimiento acogerá una nueva edición del Encuentro de Emigrantes, una jornada llena de emoción a la que asiste gente de toda Galicia.

“Es nuestra manera de rendir homenaje a toda esa gente que tuvo que salir de aquí para buscar una vida mejor. La gran mayoría de los asistentes estuvieron emigrados en Suiza, como mis padres, que pasaron allí 20 años. Pero también en Inglaterra, Francia, Alemania... viene hasta el taxista que los llevaba y los traía desde aquí hasta Suiza, es uno de los fijos”, explica Sonia López, que regenta junto a su hermano Suso el restaurante que fundaron sus padres, Enrique y Mercedes, cuando retornaron a Sada.

Todo comenzó, cuenta López, como una reunión “en petit comité” para recordar viejos tiempos. “En la emigración se creaban asociaciones y centros gallegos donde hacían comidas y se juntaron aquí para hablar de aquella época en la que estaban lejos de sus familias, pero fueron muy felices. Empezaron viniendo unos veinte y llegaron a ser más de 200”, asegura la hostelera, quien puntualiza que “en los años del covid no se celebró y se ha ido perdiendo a mucha gente”.

De hecho, explica, tras ese duro golpe ella era reacia a seguir organizando el encuentro, pero la insistencia de los habituales la convenció: “Para muchos es un día súper importante, hay gente que no se ve más en todo el año y otra que se reencuentra aquí después de 40 o 50 años, cuando averiguan que trabajaban en la misma empresa o vivían en la misma calle”, detalla Sonia López, que contaba 12 años cuando sus padres montaron el negocio.

Un mundo de posibilidades

“Lo bonito de esto es ver las caras recordando la piña que hicieron allá. Es curioso, porque a pesar de que sentían mucha morriña, ellos recuerdan aquella época como un momento buenísimo de su vida. Fue dejar la pobreza que tenían aquí y encontrar un mundo de posibilidades y fortuna”, cuentan desde As Rodas, un local que se ha reinventado con el paso de los años para adaptarse a las demandas actuales de la sociedad pero que sigue con una máxima: la comida tradicional gallega.

El Encuentro de Emigrantes de este sábado contará con más de cien comensales y no faltarán las gaitas y las fotos antiguas: “Y la canción ‘El emigrante’, de Antonio Molina, por supuesto. Es un día especial y muy emocionante. No estaríamos aquí sin ellos”, concluye Sonia López.

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