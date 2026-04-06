El Ideal Gallego Fundado en 1917

Sada

La Xunta emite un informe ambiental favorable a la modificación del PXOM de Sada

Lucía Tenreiro
06/04/2026 17:04
Ambiente en la calle Linares Rivas de Sada, este sábado
Vista de l calle Linares Rivas de Sada
Quintana
El Diario Oficial de Galicia publica el anuncio, de 17 de marzo de 2026, de la Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostenibilidade, del informe ambiental estratégico relativo a la modificación puntual número 1 del Plan Xeral de Ordenación Municipal de Sada

De esta manera, se hace público el informe ambiental estratégico formulado el 16 de marzo de 2026 sobre la modificación 1 del PXOM de Sada.

Desde el Gobierno de Benito Portela indicaron que este informe que emite la Xunta "avala a modificación puntual do PXOM de Sada ao concluír que non terá efectos ambientais adversos significativos" e incide que "ademais, tamén nos consta informe favorable da Dirección Xeral de Urbanismo, do Instituto de Estudos do Territorio — indicando inexistencia de afeccións negativas sobre a paisaxe— e tamén de Patrimonio, que incide na necesidade de garantir a protección dos elementos catalogados" lo que, para los responsables sadenses, "reforza a liña de traballo do Goberno de Sada en materia urbanística, centrada en actualizar e mellorar o planeamento vixente e en avanzar cara a unha ordenación máis precisa, funcional e acorde coas necesidades reais de Sada".

