La Xunta emite un informe ambiental favorable a la modificación del PXOM de Sada
El Diario Oficial de Galicia publica el anuncio, de 17 de marzo de 2026, de la Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostenibilidade, del informe ambiental estratégico relativo a la modificación puntual número 1 del Plan Xeral de Ordenación Municipal de Sada.
De esta manera, se hace público el informe ambiental estratégico formulado el 16 de marzo de 2026 sobre la modificación 1 del PXOM de Sada.
Desde el Gobierno de Benito Portela indicaron que este informe que emite la Xunta "avala a modificación puntual do PXOM de Sada ao concluír que non terá efectos ambientais adversos significativos" e incide que "ademais, tamén nos consta informe favorable da Dirección Xeral de Urbanismo, do Instituto de Estudos do Territorio — indicando inexistencia de afeccións negativas sobre a paisaxe— e tamén de Patrimonio, que incide na necesidade de garantir a protección dos elementos catalogados" lo que, para los responsables sadenses, "reforza a liña de traballo do Goberno de Sada en materia urbanística, centrada en actualizar e mellorar o planeamento vixente e en avanzar cara a unha ordenación máis precisa, funcional e acorde coas necesidades reais de Sada".