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Sada

El BNG urge al Gobierno que garantice el acceso público al Castillo de Corbeiroa de Sada

Ep
06/04/2026 15:41
Una visita histórica organizada por la Asociación de Vecinos de La Calle de La Obra consiguió la apertura del BIC
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El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha registrado iniciativas parlamentarias para demandar el compromiso del Gobierno central en relación a la conservación y puesta en valor del Castillo de Corbeiroa, declarado Bien de Interés Cultural en 1949.

Asimismo, los nacionalistas han urgido actuaciones para garantizar el acceso público a este complejo de ruinas situadas en pleno dominio público marítimo-terrestre entre los términos municipales de Bergondo y Sada, en A Coruña.

Tal como ha recordado Rego, los terrenos que rodean este Castillo son propiedad del albergue juvenil de Gandarío, dependiente de la Xunta, "lo que está impidiendo el acceso libre a la zona, vulnerando completamente la normativa de patrimonio cultural gallego y la legislación estatal en materia de costas".

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Por ello, el diputado reclama al Ejecutivo que actúe para "hacer cumplir la ley y garantizar el derecho de los ciudadanos al uso y disfrute del dominio público marítimo-terrestre".

"Es especialmente grave que no se respete la servidumbre de tránsito que debe asegurar una franja libre para la circulación peatonal a lo largo de la costa. Es una obligación legal mantener esa zona y corresponde al Gobierno velar por su cumplimiento", ha insistido.

Él también ha alertado del "preocupante" estado de conservación del castillo, pese a los "insuficientes" trabajos de limpieza y acondicionamiento realizados recientemente.

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