El BNG urge al Gobierno que garantice el acceso público al Castillo de Corbeiroa de Sada

Una visita histórica organizada por la Asociación de Vecinos de La Calle de La Obra consiguió la apertura del BIC Cedida

El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha registrado iniciativas parlamentarias para demandar el compromiso del Gobierno central en relación a la conservación y puesta en valor del Castillo de Corbeiroa, declarado Bien de Interés Cultural en 1949.

Asimismo, los nacionalistas han urgido actuaciones para garantizar el acceso público a este complejo de ruinas situadas en pleno dominio público marítimo-terrestre entre los términos municipales de Bergondo y Sada, en A Coruña.

Tal como ha recordado Rego, los terrenos que rodean este Castillo son propiedad del albergue juvenil de Gandarío, dependiente de la Xunta, "lo que está impidiendo el acceso libre a la zona, vulnerando completamente la normativa de patrimonio cultural gallego y la legislación estatal en materia de costas".

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Por ello, el diputado reclama al Ejecutivo que actúe para "hacer cumplir la ley y garantizar el derecho de los ciudadanos al uso y disfrute del dominio público marítimo-terrestre".

"Es especialmente grave que no se respete la servidumbre de tránsito que debe asegurar una franja libre para la circulación peatonal a lo largo de la costa. Es una obligación legal mantener esa zona y corresponde al Gobierno velar por su cumplimiento", ha insistido.

Él también ha alertado del "preocupante" estado de conservación del castillo, pese a los "insuficientes" trabajos de limpieza y acondicionamiento realizados recientemente.