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Sada

Sargadelos incorpora a su directiva un consejo asesor para asistir a Segismundo García en la gestión

Ep
04/04/2026 11:14
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La propiedad del grupo empresarial Sargadelos ha decidido incorporar al organigrama directivo un consejo asesor que aconsejará y asistirá al administrador único de la compañía, Segismundo García, en las tareas de gestión.

García ha informado de la decisión tomada en un comunicado emitido este sábado. El nuevo consejo asesor estará integrado por Iván Marrube Rodríguez y Esteban Orive García, con amplia trayectoria empresarial y actualmente con funciones de dirección en importantes firmas.

El dueño de Sargadelos impone un ERTE de 15 días a 86 empleados y dice que dimite de sus "funciones ejecutivas"

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En concreto, Marrube centrará su actividad en tareas de organización e instauración de nuevos métodos de gobierno. Por su parte, Orive se ocupará principalmente de labores de comercialización y desarrollo del negocio.

Los empleados de Sargadelos en Sada trabajan con normalidad

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La noticia llega después de que, en 2025, visitas y sanciones de Inspección de Trabajo llevasen a Segismundo García tomar decisiones comprometedoras para el futuro de la fábrica, llegando a ordenar detener su producción. Justamente, el pasado jueves, 2 de abril, se cumplió un año desde que García comunicó el cierre de la emblemática factoría en Cervo (Lugo), que finalmente no fue tal. El anuncio también dejó en el aire y entre dudas el futuro de las instalaciones de la empresa en Sada.

Sargadelos comunica el cierre de su planta de producción de Cervo

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Más tarde, a finales de noviembre del pasado año, impuso un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) a la plantilla -que levantó antes de la fecha prevista- y presentó su dimisión como CEO.

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