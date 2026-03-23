Jueves, 26 de marzo

19.00 | Acto de cofrades

Misa en honor a los cofrades fallecidos

Viernes de Dolores | 27 de marzo

20.00 | Misa cantada por la Coral polifónica A Lembranza de Sada

A continuación, la procesión saldrá aproximadamente a las 20.45 horas de la Iglesia Nueva acompañada por la A.C. Musical Virgen de la Amargura de Ferrol.

Durante su recorrido se harán dos paradas en las que la soprano Ana Belén Manteiga cantará a la Virgen.

Itinerario: Salida de la Iglesia Nueva a Barrié de la Maza, Praciña do Conde, Tenencia, plaza de la Pescadería, avenida da Mariña, calle Alcalde Fernández Pita, Plaza de España, calles Linares Rivas, Bergondo, Pontedeume, Oza dos Ríos, Plaza Ignacio Toimil e Iglesia Nueva.

Domingo de Ramos | 29 de marzo

11.45 horas | Salida de la procesión de la plaza Ignacio Toimil

12.00 horas | Bendición de los ramos en la plaza Ignacio Toimil

Misa tras la bendición, cantada por la coral polifónica Costumes de Bergondo

Itinerario de la procesión: Salida de la plaza Ignacio Toimil, Barrié de la Maza, Plaza de España, LinaresRivas, calles Oleiros, Pontedeume y Oza dos Ríos, regresando a la Plaza Ignacio Toimil, donde se Bendecirán los Ramos y a continuación tendrá lugar la entrada a la Iglesia Nueva.

Jueves Santo | 2 de abril

Inicio del triduo pascual

19.00 | Misa vespertina de la Cena del Señor

22.00 | Hora santa

Viernes Santo | 3 de abril

12.00 horas | Reunión para revivir el Via Crucis

19.00 horas | Acto litúrgico

20.00 horas | Salida de la procesión acompañada de la agrupación Nova Troula.

Itinerario: Iglesia Nueva a Barrié de la Maza, Praciña do Conde, Tenencia, Plaza de la Pescadería, avenida da Mariña, calles Venezuela, Bergondo, Pontedeume, Oza dos Ríos, plaza Ignacio Toimil e Iglesia Nueva.

Sábado de Gloria | 4 de abril

22.00 horas | Celebración de Vigilia Pascual

Domingo de Resurrección | 5 de abril

Celebración del Encuentro Glorioso

11.30 horas | Procesiones

Itinerario de la Virgen de los Dolores: Salida de la Iglesia Nueva hacia Barrié de la Maza, Plaza Iglesia Nueva, avenida de A Coruña, calle Miño, Oza dos Ríos y plaza Ignacio Toimil.

Itinerario del Jesús Resucitado: Desde la cofradía de los Dolores y SantoSepulcro sale la imagen, recorriendo las calles de Barrié de la Maza, Plaza de España, Linares Rivas, Calle Oleiros, Oza dos Ríos y Plaza Ignacio Toimil.

12.00 | Encuentro de Resurrección

Ambas procesoines concluirán en la misma plaza, donde se celebrará el encuentro. Al término se acompañará en procesión hasta la iglesia para celebrar la misa.