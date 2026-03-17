Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sada

El PP acepta recurrir la sentencia que obliga a indemnizar a los Franco por Meirás pero se niega a incumplirla

Fran Moar
Fran Moar
17/03/2026 20:56
El estado asumió la titularidad del pazo en 2021
El estado asumió la titularidad del pazo en 2021
ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

El Partido Popular se muestra dispuesto a que se presente un recurso a la sentencia judicial que obliga al Estado a indemnizar a la familia Franco tras haber sido desposeída de la titularidad del pazo de Meirás. No obstante, el portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos, advirtió de que ninguna entidad o colectivo lo encontrará “si lo que se busca es llamar a no aceptar un pronunciamiento judicial”.

Pazos volvió a celebrar que el emblemático edificio sadense se recupere para el patrimonio público, un logro en el que, conforme destacó, el Parlamento gallego tuvo mucho que ver y “de manera significativa” tras el impulso de las iniciativas que dieron lugar a la decisión.

“Somos muy respetuosos con las decisiones judiciales”, insistió para asegurar que en este caso hay una parte que satisface a todos como es la confirmación del pazo como patrimonio público pero, otra, “deja un sabor agridulce”.

Por ello incidió en que el PPdeG se muestra dispuesto a estudiar “si hay posibilidad dentro del ámbito judicial de presentar un recurso bien articulado y con fundamento civil”.

"No quedarse en titulares"

Por su parte, el BNG y el PSdeG emplazan a la Xunta a pasar a los “hechos” para frenar la indemnización y “no quedarse en titulares” una vez que el presidente, Alfonso Rueda, dijese que el Gobierno gallego está dispuesto a “seguir de la mano” del estatal en el proceso.

La viceportavoz parlamentaria socialista, Lara Méndez, subrayó que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene un posicionamiento claro sobre la cuestión y apuesta por frenar el pago de la indemnización por la “apropiación indebida hecha por la familia del dictador”.

“La Xunta debe estar al lado del Gobierno español para defender los intereses de los gallegos y que este asunto no se quede en un mero titular de un día”, dijo Méndez.

Declaración institucional

Asimismo, la viceportavoz parlamentaria del BNG, Olalla Rodil, sostuvo que el Gobierno gallego, además de mostrar la voluntad de rechazar la indemnización, debe traducir sus declaraciones en “hechos decididos para defender la memoria histórica y democrática de los gallegos”.

Explicó que su formación ha propuesto al resto de grupos una declaración institucional para reconocer como “hecho histórico” la recuperación de la titularidad pública del pazo tras la sentencia.

La declaración incluye un segundo punto en el que se reclama el rechazo del Parlamento de Galicia a la indemnización a la familia Franco al considerar que supondría compensar económicamente a quien “robó, expolió y gozó durante décadas de un bien público”.

Rodil apeló al consenso de los grupos parlamentarios y recordó que ya en el año 2017 la cámara autonómica aprobó por unanimidad reclamar la recuperación para el patrimonio público del pazo “sin más costes”

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Varios jóvenes disfrutan de las altas temperaturas, esta tarde, en la playa del Orzán

A Coruña se pone el bañador en la jornada más cálida de los últimos cinco meses
Dani Sánchez
El estado asumió la titularidad del pazo en 2021

El PP acepta recurrir la sentencia que obliga a indemnizar a los Franco por Meirás pero se niega a incumplirla
Fran Moar
La falta de pago de salarios ya provocó protestas en Cambre y Culleredo

Oleiros impone una sanción de 70.000 euros a una empresa de limpieza por negligencia
Fran Moar
Plantación de árboles en la sede de Inditex

La sede central de Inditex crece con la plantación de más de medio centenar de árboles y la creación de una plaza
Iván Aguiar