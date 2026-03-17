El PP acepta recurrir la sentencia que obliga a indemnizar a los Franco por Meirás pero se niega a incumplirla

El estado asumió la titularidad del pazo en 2021 ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

El Partido Popular se muestra dispuesto a que se presente un recurso a la sentencia judicial que obliga al Estado a indemnizar a la familia Franco tras haber sido desposeída de la titularidad del pazo de Meirás. No obstante, el portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos, advirtió de que ninguna entidad o colectivo lo encontrará “si lo que se busca es llamar a no aceptar un pronunciamiento judicial”.

Pazos volvió a celebrar que el emblemático edificio sadense se recupere para el patrimonio público, un logro en el que, conforme destacó, el Parlamento gallego tuvo mucho que ver y “de manera significativa” tras el impulso de las iniciativas que dieron lugar a la decisión.

“Somos muy respetuosos con las decisiones judiciales”, insistió para asegurar que en este caso hay una parte que satisface a todos como es la confirmación del pazo como patrimonio público pero, otra, “deja un sabor agridulce”.

Por ello incidió en que el PPdeG se muestra dispuesto a estudiar “si hay posibilidad dentro del ámbito judicial de presentar un recurso bien articulado y con fundamento civil”.

"No quedarse en titulares"

Por su parte, el BNG y el PSdeG emplazan a la Xunta a pasar a los “hechos” para frenar la indemnización y “no quedarse en titulares” una vez que el presidente, Alfonso Rueda, dijese que el Gobierno gallego está dispuesto a “seguir de la mano” del estatal en el proceso.

La viceportavoz parlamentaria socialista, Lara Méndez, subrayó que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene un posicionamiento claro sobre la cuestión y apuesta por frenar el pago de la indemnización por la “apropiación indebida hecha por la familia del dictador”.

“La Xunta debe estar al lado del Gobierno español para defender los intereses de los gallegos y que este asunto no se quede en un mero titular de un día”, dijo Méndez.

Declaración institucional

Asimismo, la viceportavoz parlamentaria del BNG, Olalla Rodil, sostuvo que el Gobierno gallego, además de mostrar la voluntad de rechazar la indemnización, debe traducir sus declaraciones en “hechos decididos para defender la memoria histórica y democrática de los gallegos”.

Explicó que su formación ha propuesto al resto de grupos una declaración institucional para reconocer como “hecho histórico” la recuperación de la titularidad pública del pazo tras la sentencia.

La declaración incluye un segundo punto en el que se reclama el rechazo del Parlamento de Galicia a la indemnización a la familia Franco al considerar que supondría compensar económicamente a quien “robó, expolió y gozó durante décadas de un bien público”.

Rodil apeló al consenso de los grupos parlamentarios y recordó que ya en el año 2017 la cámara autonómica aprobó por unanimidad reclamar la recuperación para el patrimonio público del pazo “sin más costes”