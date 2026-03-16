Sada exige al Gobierno que “se batalle ata o último céntimo” la indemnización que reclamen los Franco

13 marzo 2026 página 2-3Una sentencia dictamina que el pazo es del Estado PATRICIA G. FRAGA

‘Es que nunca me hacéis caso. Ya os dije que podía pasar, pero nada, vosotros estabais a otra cosa’. Lo anterior bien podría resumir el sentimiento que albergan todos aquellos que como el concejal sadense Francisco Montouto, en 2018, advertían “do risco que supoñía aceptar que a familia Franco poidese ser considerada posuídora de boa fe do pazo de Meirás”. Este hecho ha sido determinante para que los tribunales hayan dictaminado que los herederos del dictador tienen derecho a ser indemnizados tras ser desposeídos del emblemático inmueble sadense.

Sin embargo, el Gobierno local, presidido por Benito Portela, no da la ‘guerra’ por finalizada y exige al Ejecutivo central que “se batalle ata o último céntimo” el montante económico que puedan reclamar tras la sentencia judicial hecha pública el pasado viernes, aplaudida por la mayor parte de entidades públicas y privadas afectadas, aunque deja un regusto amargo en diversos sectores como en el propio Gobierno de Pedro Sánchez.

El ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, manifestó el pasado domingo que “iba a dar la batalla” en el ámbito judicial para evitar la asunción de cualquier tipo de pago a los Franco. Y fue el propio PSdeG, a través de su secretario general, José Ramón Gómez Besteiro, el primero en felicitarse por esta decisión. “Esta indemnización debe ser discutida porque se acreditó que la adquisición del pazo fue fraudulenta”, dijo, y por ello, desde el PSdeG dan “todo su apoyo” al recurso y esperan que “se lleve adelante y finalmente triunfe”.

La Xunta 'irá de la mano'

La Xunta ‘irá de la mano’

Por su parte, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, mostró su disposición a seguir yendo “de la mano” con el Gobierno central para recurrir. En su comparecencia tras el Consello consideró que sería “positivo” este recurso desde el punto de vista político y solo queda que los expertos jurídicos de cada uno de los dos Gobiernos, el central y el autonómico, estudien los argumentos jurídicos.

Una vez obtenida la sentencia de devolución, por la que hay que “felicitarse”, dijo Rueda, ahora “si podemos conseguir que no se pague indemnización, nosotros estamos dispuestos a colaborar si es jurídicamente viable”, constató.

También destacó que para conseguir la titularidad pública del pazo de Meirás la Xunta y el Gobierno central fueron “de la mano” lo que demuestra que cuando hay voluntad de colaboración “se salda con éxito”, así que este “es el camino” a seguir. Recordó que la Abogacía del Estado utilizó documentación aportada por la Xunta y “salió bien” y ahora si el Gobierno se está planteando recurrir la indemnización y considera que “hay argumentos” el Ejecutivo autonómico tiene la intención de “seguir de la mano también”.

Sobre el informe aportado por la Xunta y si fue un elemento clave para decidir la indemnización, Rueda se limitó a argumentar que se hizo la colaboración que se le solicitó y el documento “fue aprobado por el Parlamento gallego” y sus argumentaciones sirvieron para la “sentencia favorable” a la devolución.

Por eso, apuntó que “otras consideraciones” que fueran tenidas en cuenta por el tribunal quedan a la interpretación del mismo y a otras valoraciones jurídicas.