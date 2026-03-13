Cerrado un tramo del sendero Costa Doce en Armenteiro por riesgo de desprendimientos

Desprendimientos Costa Doce en Armenteiro Cedida

El Ayuntamiento de Sada ha procedido al cierre de un tramo del sendero Costa Doce en la zona de Armenteiro, en la parroquia de Carnoedo, tras registrarse un importante desprendimiento en el acantilado que hace inviable el paso con garantías de seguridad.

La decisión se adoptó después de una inspección realizada por técnicos de la Demarcación de Costas de Galicia, que constataron la existencia de riesgo de que continúen produciéndose desprendimientos en la zona. Ante esta situación, el consistorio optó por cerrar de forma preventiva el tramo afectado y señalizar el área para evitar el tránsito de personas.

Según explican desde el Ayuntamiento, las intensas lluvias registradas en los últimos meses han provocado una progresiva inestabilidad del terreno. La infiltración de agua en el acantilado ha reducido la cohesión de los materiales, una situación que se ve agravada por la acción constante del mar en la base de la costa, que va erosionando el talud.

La combinación de ambos factores puede provocar desprendimientos como el ocurrido recientemente, un proceso natural que con el paso del tiempo contribuye al retroceso de la línea de costa.

El Concello de Sada ha anunciado además que solicitará a la Demarcación de Costas la adopción de las actuaciones necesarias para estabilizar el terreno, no solo en este punto concreto, sino también en otras zonas del litoral donde se han registrado desprendimientos de distinta magnitud.

Desde el consistorio piden máxima prudencia a la ciudadanía y a las personas usuarias del sendero, recordando la importancia de respetar la señalización instalada, ya que el cierre tiene como único objetivo garantizar la seguridad.