Sada celebra una sentencia histórica: "O pazo de Meirás é do pobo"
"O pazo de Meirás é do pobo". Así comienza el comunicado oficial que el Ayuntamiento de Sada acaba de enviar para valorar la sentencia del Tribunal Supremo que confirma que la que fuera residencia de verano del jefe del Estado es de propiedad pública.
"O Concello de Sada celebra a sentenza do Tribunal Supremo que pon fin ao litixio pola propiedade do Pazo de Meirás e confirma definitivamente a súa titularidade pública", señalan desde la institución municipal, cuyos responsables consideran que "a resolución coñecida hoxe pecha un longo proceso xudicial e consolida a recuperación para o patrimonio público dun inmoble que nunca debeu deixar de pertencer á cidadanía".
En cualquier caso, aunque Tribunal Supremo confirma que el inmueble y los terrenos a su alrededor con propiedad del Estado, mantiene lo señalado por la Audiencia de A Coruña en su sentencia sobre la liquidación posesoria en favor de los Franco al considerar que su posesión no fue de mala fe y, sobre esta cuestión, el Gobierno de Sada ya había advertido en su momento mediante voto particular al dictamen de la comisión de expertos de 2018, alertando "da necesidade de fundamentar tamén a demanda do Estado na posesión de mala fe".
Este voto particular fue anterior a la presentación de la demanda de la Abogacía del Estado, que finalmente no incorporó esta argumentación. "De terse formulado tamén esa pretensión do Concello na demanda, a liquidación posesoria final podería ter sido distinta", sostiene el Ayuntamiento de Sada.
En este sentido, la institución municipal adelanta que "cando corresponda determinar o quantum da liquidación posesoria, seguirá defendendo que esta sexa a máis favorable posible para o interese público".
En cuanto al devenir de Meirás, indicaron que "unha vez declarada firme a sentenza, debe procederse ao cambio de titularidade rexistral —que a día de hoxe aínda figura a nome da familia Franco— para que o Estado poida executar as actuacións necesarias que permitan a apertura completa do inmoble e a súa plena posta ao servizo da cidadanía" y, en su opinión, es también el momento de activar de manera efectiva "o protocolo interadministrativo entre Estado, Xunta e Concello para converter o pazo nun verdadeiro espazo de memoria democrática, compatibilizado co recoñecemento á figura de Emilia Pardo Bazán e ao seu legado cultural"
"A sentenza coñecida hoxe pecha definitivamente un capítulo da nosa historia recente. A recuperación do pazo non é só unha vitoria xurídica, é unha vitoria moral e democrática de toda a cidadanía. Esta vitoria é tamén o resultado dun enorme esforzo de investigación —fundamentais as achegas dos historiadores sadenses Carlos Babío e Manuel Pérez Lorenzo— e dun intenso traballo xurídico, cun recoñecemento especial ao letrado do Concello de Sada Miguel Torres Jack, así como do activismo constante do movemento memorialista galego", recoge el comunicado del Ayuntamiento de Sada.
En cualquier caso, anuncian que los sadenses y sus representantes seguirán "vixiando para que o que hoxe se confirmou nos tribunais se traduza nun uso plenamente público, aberto e digno do lugar e da súa historia". Un espacio que, como dice su alcalde, Benito Portela, "sexa referencia mundial da dignidade democrática”.