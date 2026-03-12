Rueda celebra que haya una sentencia "clara" sobre Meirás e insta a actuar en consecuencia

Pazo de MeirásSada.- El pazo de Meirás abre sus jardines al público general, con mñas de 300 solicitudesAlgunos de los primeros visitantes del inmueble, ayer Quintana

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha celebrado este jueves que haya una sentencia "clara" sobre la propiedad del pazo de Meirás y ha instado a todas las partes a actuar en consecuencia.

El Tribunal Supremo ha decidido por unanimidad confirmar la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña y ordenar a la familia Franco la devolución al Estado del Pazo de Meirás.

Los Franco tendrán que devolver el pazo de Meirás pero cobrarán la indemnización que pedían Más información

La Sala Primera del Supremo ha desestimado todos los recursos interpuestos contra esa sentencia, tanto el de la familia del dictador, que aspiraba a que se le reconociera la propiedad de la finca, como el de las administraciones públicas, que pretendían no tener que indemnizar a los herederos por los gastos realizados en el inmueble.

Tras participar en un acto en Santiago de Compostela, Rueda ha dicho a los medios que desconoce el contenido de la sentencia y ha recordado que fue "un tema muy polémico en su momento" y que acabó judicializado.

El ministro de Memoria Democrática dice que entregar el Pazo de Meirás será "devolver a lo público lo que público era" Más información

"Necesitamos sentencias claras, que nos pueden gustar más o menos, pero sabemos lo que dice la justicia y actuaremos en consecuencia", ha afirmado el presidente gallego.

De este modo, continuarán el acceso y la utilización del pazo por parte de los ciudadanos, como Bien de Interés Cultural (BIC) que es y, si hay alguna consecuencia indemnizatoria, que ha dicho desconocer, "habrá que acatarla", ha concluido.