Sada

Rueda celebra que haya una sentencia "clara" sobre Meirás e insta a actuar en consecuencia

Efe
12/03/2026 12:16
Quintana
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha celebrado este jueves que haya una sentencia "clara" sobre la propiedad del pazo de Meirás y ha instado a todas las partes a actuar en consecuencia.

El Tribunal Supremo ha decidido por unanimidad confirmar la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña y ordenar a la familia Franco la devolución al Estado del Pazo de Meirás.

La Sala Primera del Supremo ha desestimado todos los recursos interpuestos contra esa sentencia, tanto el de la familia del dictador, que aspiraba a que se le reconociera la propiedad de la finca, como el de las administraciones públicas, que pretendían no tener que indemnizar a los herederos por los gastos realizados en el inmueble.

Tras participar en un acto en Santiago de Compostela, Rueda ha dicho a los medios que desconoce el contenido de la sentencia y ha recordado que fue "un tema muy polémico en su momento" y que acabó judicializado.

"Necesitamos sentencias claras, que nos pueden gustar más o menos, pero sabemos lo que dice la justicia y actuaremos en consecuencia", ha afirmado el presidente gallego.

De este modo, continuarán el acceso y la utilización del pazo por parte de los ciudadanos, como Bien de Interés Cultural (BIC) que es y, si hay alguna consecuencia indemnizatoria, que ha dicho desconocer, "habrá que acatarla", ha concluido. 

