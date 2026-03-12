Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Sada

Pontón celebra la victoria gallega contra los Franco, aunque lamenta la indemnización

Efe
12/03/2026 12:22
La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha celebrado este jueves que "la primera batalla de este calibre que se le gana a la familia Franco", sobre el Pazo de Meirás, sea desde Galicia, aunque ha lamentado que tengan que ser indemnizados.

El Tribunal Supremo ha decidido por unanimidad confirmar la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña y ordenar a la familia Franco la devolución al Estado del Pazo de Meirás, aunque ha aclarado que los herederos del dictador deben ser indemnizados por los gastos que les ocasionó la propiedad.

Pazo de MeirásSada.- El pazo de Meirás abre sus jardines al público general, con mñas de 300 solicitudesAlgunos de los primeros visitantes del inmueble, ayer

Rueda celebra que haya una sentencia "clara" sobre Meirás e insta a actuar en consecuencia

En un acto en A Coruña, Pontón ha asegurado que "lo más relevante en todo caso es que la ciudadanía gallega ganó" y que el Pazo de Meirás ya es "propiedad de los gallegos y las gallegas".

Acto institucional en el pazo de Meirás. FOTOS Germán Barreiros (1)

El ministro de Memoria Democrática dice que entregar el Pazo de Meirás será "devolver a lo público lo que público era"

"Debe ser transferido a Galicia, debe abrirse al conjunto de la ciudadanía y ser un espacio de memoria para que olvidemos lo que pasó en este país", ha sostenido.

Los Franco tendrán que devolver el pazo de Meirás pero cobrarán la indemnización que pedían

Ha recordado que esta es "la primera batalla de este calibre que se le gana a la familia Franco en todo el Estado" y, por ello, está "orgullosa" al haber sido desde Galicia.

"No me parece bien que haya que indemnizarlos, evidentemente, y son cosas de la justicia que no entendemos ni compartimos", ha concluido. 

