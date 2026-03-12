Los movimientos sociales, sobre la sentencia de Meirás: "vitoria do memorialismo galego e a memoria histórica antifranquista"
La Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica (CRMH) de A Coruña considera que la sentencia del Tribunal Supremo que confirma la propiedad pública de Meirás, "é unha vitoria no xurídico-legal" porque desestima los recursos de los Franco, pero, sobre todo, "é unha vitoria do memorialismo galego e da mobilización social e cidadá" que, desde hace años y al amparo de las investigaciones realizadas desde el activismo social, "viña demandando a adopción polo Estado de medidas xudiciais reivindicatorias e de propiedade" sobre Meirás.
Los memorialistas consideran que, además de la titularidad, la sentencia confirma también "as prácticas fraudulentas, ilícitas e coercitivas e de expulsión sobre vecindario de Meirás que perpetrou o ditador Franco e os aparellos do Estado" y que el inmueble "estivo afectado ao servizo público da Xefatura do Estado, sendo o Estado o que asumía, en concepto de dono, os gastos", añaden desde A Coruña.
En cuanto al otro aspecto destacado de la sentencia, el de la liquidación posesoria, que el TS confirma de buena fe, la CRMH discrepa, "con independencia de que xa se tiña advertido do erro procesual da avogacía do Estado, ao incluír na demanda tal posesión", lo que resulta difícil de entender y "merece unha reflexión como sociedade democrática".
Sin embargo, entienden que el alto tribunal omite que esta resolución contó en su momento (2018) "cun voto particular do representante do Concello de Sada, no cal xa se advertía de que a demanda debía incluír a posesión de mala fe".
En todo caso, desde la CRMH instan ahora a las administraciones a que en el trámite de ejecución de sentencia referido a la cuantificación de la liquidación posesoria por el período comprendido entre el 20 de noviembre de 1975 y la fecha de emplazamiento judicial a los herederos del dictador, "se opoñan e combatan as pretensións dos Franco".
Asimismo, la sentencia obliga a la cancelación de las inscripciones del registro, "pasando o Estado a ter a propiedade plena do pazo e plena disposición do mesmo", lo que supone que "xa non vai ter desculpa nen motivo impeditivo para proceder á execución das obras necesarias para poñer a integridade do pazo ao uso e servizo públicos, incluíndo todas as dependencias" de Meirás.
Esos usos y servicio públicos deberán estar amparados en un "convenio de xestión interadministrativo, participado coas entidades memorialistas, que determine as condicións e réxime de dito ben como lugar de memoria democrática", sin que eso impida que se incorpore la referencia histórica a la vida y obra de Emilia Pardo Bazán.
En sentido, apremian a la Administración del Estado a que "de xeito urxente" se resignifiquen As Torres de Meirás como Lugar de Memoria, "e esiximos que as asociacións memorialistas galegas que tivemos un lugar significado en todo o proceso de investigación, reivindicación e divulgación do espolio de Meirás, deixemos de estar excluídas na participación do papel que no futuro debe representar o Pazo de Meirás"
Por último, la comisión entiende que "a propiedade pública (estatal) do pazo, non impide, nin debe impedir, a súa cesión modal á Xunta de Galiza, o cal demandamos desde a CRMH, con independencia de que dita cesión modal inclúa a futura xestión inter-administrativa (Xunta-Estado-Concello de Sada) de dito ben".