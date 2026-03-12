Mi cuenta

Sada

La Comisión por la Recuperación de la Memoria Histórica, tras la sentencia de Meirás: "Abre la puerta a reclamar otros bienes"

Ep
12/03/2026 14:18
Franco
Imagen de la llegada de Franco a Meirás en uno de sus veraneos en el pazo
Archivo El Ideal Gallego
El presidente de la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica (CRMH) de A Coruña, Carlos Babío, ha reivindicado el trabajo del ámbito asociativo y memorialístico para lograr la recuperación del Pazo de Meirás, al tiempo que ha considerado que el fallo del Tribunal Supremo -ratificando que es propiedad del Estado- "demuestra el expolio del franquismo y los abusos del régimen".

"Y abre la puerta a reclamar otros bienes que siguen en la impunidad del franquismo", ha aseverado en declaraciones a Europa Press en las que ha calificado de "positiva" la sentencia pese a que reconoce el derecho de los Franco a percibir una indemnización.

"Esta tercera sentencia -tras la primera de un Juzgado de Instancia y la segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña- desmonta el relato sobre un supuesto regalo y demuestra el expolio del franquismo", ha recalcado.

Pazo de MeirásSada.- El pazo de Meirás abre sus jardines al público general, con mñas de 300 solicitudesAlgunos de los primeros visitantes del inmueble, ayer

Por otra parte, ha incidido en el papel de los investigadores y del ámbito asociativo y memorialístico para llegar a este momento, con la puesta a disposición de documentación para avalar las tesis planteadas en el proceso judicial.

"La parte negativa es el reconocimiento a los Franco de la indemnización, algo que nos parece disparatado y no compartimos", ha admitido, aunque ha recordado que "la propia Abogacía del Estado, en la vista previa, le reconoció a los Franco el derecho a la liquidación del estado posesorio".

"Esto merecería una reflexión sobre gente que se va a atribuir el éxito de la sentencia", ha señalado al incidir en que no debía haber sido así.

Al hilo de ello, ha indicado que "con los totalitarismos no se anda con medias tintas". Peseo a ello, ha considerado que hay que felicitarse "como sociedad" y por el "salto importantísimo desde Galicia contra el franquismo".

