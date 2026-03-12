Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sada

Inés Rey defiende que la sentencia de Meirás "es un paso más para reparar la historia"

Efe
12/03/2026 14:35
Pazo de Meirás
Archivo El Ideal Gallego
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha defendido este jueves que la sentencia sobre el Pazo de Meirás "es un paso más para reparar la historia".

Los Franco tendrán que devolver el pazo de Meirás pero cobrarán la indemnización que pedían

Más información

El Tribunal Supremo ha decidido por unanimidad confirmar la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña y ordenar a la familia Franco la devolución al Estado del Pazo de Meirás (Sada, A Coruña), aunque ha aclarado que los herederos del dictador deben ser indemnizados por los gastos que les ocasionó la propiedad.

Sada celebra una sentencia histórica: "O pazo de Meirás é do pobo"

Más información

A través de su perfil en la red social X, ReyInés Rey defiende que la sentencia de Meirás "es un paso más para reparar la historia".

El proceso para devolver la Casa Cornide, “jurídicamente más complejo” que el de Meirás

Más información

"No es solo una sentencia. Es un paso más para reparar la historia, devolver lo robado por los Franco y recordar que la memoria también se construye con justicia", ha sostenido. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Jero García, en la Fundación María José Jove

Jero García | Cuando haces daño a través de la pantalla, no ves el daño. ¿Y qué ocurre? Que no paras, te deshumanizas
Óscar Ulla
Plantación de árboles en Curtis

La Xunta empieza a plantar los 1.100 árboles que crearán un corredor verde en Curtis
Redacción
El ideal gallego

La acusada de llamar "Begoño" a la mujer de Pedro Sánchez se disculpa por una expresión "desafortunada"
EFE
Álvaro Mena, Luis Verde y Carlos Nieto, esta mañana, en el Chuac

La lista de espera para una cirugía en A Coruña es menor de 80 días
Dani Sánchez