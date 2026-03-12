Inés Rey defiende que la sentencia de Meirás "es un paso más para reparar la historia"

Pazo de Meirás Archivo El Ideal Gallego

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha defendido este jueves que la sentencia sobre el Pazo de Meirás "es un paso más para reparar la historia".

Los Franco tendrán que devolver el pazo de Meirás pero cobrarán la indemnización que pedían Más información

El Tribunal Supremo ha decidido por unanimidad confirmar la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña y ordenar a la familia Franco la devolución al Estado del Pazo de Meirás (Sada, A Coruña), aunque ha aclarado que los herederos del dictador deben ser indemnizados por los gastos que les ocasionó la propiedad.

Sada celebra una sentencia histórica: "O pazo de Meirás é do pobo" Más información

A través de su perfil en la red social X, ReyInés Rey defiende que la sentencia de Meirás "es un paso más para reparar la historia".

El proceso para devolver la Casa Cornide, “jurídicamente más complejo” que el de Meirás Más información

"No es solo una sentencia. Es un paso más para reparar la historia, devolver lo robado por los Franco y recordar que la memoria también se construye con justicia", ha sostenido.