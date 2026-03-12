Formoso aplaude la devolución del Pazo de Meirás: "Es del pueblo de A Coruña y de Sada"

El presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, ha celebrado este jueves que el Tribunal Supremo confirmase la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña y ordenase a la familia Franco la devolución al Estado del Pazo de Meirás con lo que demuestra que el inmueble “es del pueblo de A Coruña y de Sada”.

En declaraciones a los medios en Ribeira (A Coruña), el presidente provincial ha aplaudido el fallo judicial que considera “una noticia” porque pone de manifiesto que la Diputación acertó impulsando una iniciativa que permite “devolver” al pueblo el Pazo y confirmar que el “caudillo, el dictador Franco” se había hecho con él mediante un “fraude”.

Con la sentencia del Supremo, se confirma “que jurídicamente teníamos razón cuando en el año 2017 iniciamos un trabajo arduo” para conseguir la recuperación del Pazo.

Formoso ha recordado las dificultades encontradas en aquel momento ya que el por entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no respaldó la actuación de la institución provincial y los colectivos de la memoria porque “decía que el Estado no se iba a meter con la familia Franco”.

Por tanto, “tuvo que cambiar el gobierno de España para que el Estado se metiera con la todavía poderosa familia Franco”, ha dicho en referencia a la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa.

Así las cosas, ha valorado la resolución que confirma que “desde hoy sí, este Pazo es del pueblo de A Coruña y de Sada” porque "España es un país que funciona, Galicia es un país que funciona, las instituciones están a la altura de las circunstancias y la justicia está a la altura de las circunstancias”.

El presidente provincial ha reiterado que en la Diputación “están muy contentos” y satisfechos con la resolución que respalda el trabajo realizado por los técnicos e históricos de la Diputación, “que avalaron en un minuto que el Pazo era público y no privado” y por tanto debería volver “a las manos de las que nunca debería de haberse ido: las del pueblo gallego”.