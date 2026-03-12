Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Sada

El ministro de Memoria Democrática dice que entregar el Pazo de Meirás será "devolver a lo público lo que público era"

Efe
12/03/2026 12:06
Acto institucional en el pazo de Meirás. FOTOS Germán Barreiros (1)
acto institucional en el Pazo de Meirás
Germán Barreiros
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha dicho este jueves tras conocer la decisión del Tribunal Supremo de que la familia Franco tiene que entregar el Pazo de Meirás al Estado que significa "devolver a lo público lo que público era".

Los Franco tendrán que devolver el pazo de Meirás pero cobrarán la indemnización que pedían

Torres lo ha expresado durante el discurso de inauguración en Madrid de una exposición de homenaje a La Nueve, la compañía francesa integrada mayoritariamente por españoles que el 24 de agosto de 1944 fue la primera en entrar en París para la liberación de la ocupación nazi, un acto en el que le acompaña la ministra francesa de las Fuerzas Armadas y los Antiguos Combatientes, Alice Rufo.

"Es una magnífica noticia del día de hoy", ha recalcado Torres al hacer mención a la decisión unánime del Tribunal Supremo de confirmar la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña que ordena a los herederos del dictador Franco a devolver el Pazo de Meirás al Estado español. 

