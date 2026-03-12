El Gobierno ve en la sentencia de Meirás "un ejercicio de democracia y de justicia"
El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha opinado este jueves que la sentencia sobre el Pazo de Meirás, que da la propiedad al Estado y obliga a indemnizar a los Franco, es "un auténtico ejercicio de democracia y de justicia".
El Tribunal Supremo ha decidido por unanimidad confirmar la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña y ordenar a la familia Franco la devolución al Estado del Pazo de Meirás, aunque ha aclarado que los herederos del dictador deben ser indemnizados por los gastos que les ocasionó la propiedad.
Aunque la sentencia desestima el recurso de la Abogacía del Estado -que reclamaba no tener que abonar la indemnización-, Blanco ha apuntado que el fallo implica que "el Pazo de Meirás es de todos los gallegos y las gallegas y de todos los españoles y españolas".
"Creo que es un auténtico ejercicio de democracia y de justicia y, por lo tanto, hoy tenemos que enarbolar la bandera de la justicia y de la memoria", ha dicho respecto al fallo.
Ha señalado que es momento de estar "felices" porque "un bien que es patrimonio de todos" ahora "vuelve a estar dentro de lo que es el patrimonio común de todos".