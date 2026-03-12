El Gobierno ve en la sentencia de Meirás "un ejercicio de democracia y de justicia"

Pazo de Meirás Archivo El Ideal Gallego

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha opinado este jueves que la sentencia sobre el Pazo de Meirás, que da la propiedad al Estado y obliga a indemnizar a los Franco, es "un auténtico ejercicio de democracia y de justicia".

Los Franco tendrán que devolver el pazo de Meirás pero cobrarán la indemnización que pedían Más información

El Tribunal Supremo ha decidido por unanimidad confirmar la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña y ordenar a la familia Franco la devolución al Estado del Pazo de Meirás, aunque ha aclarado que los herederos del dictador deben ser indemnizados por los gastos que les ocasionó la propiedad.

El ministro de Memoria Democrática dice que entregar el Pazo de Meirás será "devolver a lo público lo que público era" Más información

Aunque la sentencia desestima el recurso de la Abogacía del Estado -que reclamaba no tener que abonar la indemnización-, Blanco ha apuntado que el fallo implica que "el Pazo de Meirás es de todos los gallegos y las gallegas y de todos los españoles y españolas".

Rueda celebra que haya una sentencia "clara" sobre Meirás e insta a actuar en consecuencia Más información

"Creo que es un auténtico ejercicio de democracia y de justicia y, por lo tanto, hoy tenemos que enarbolar la bandera de la justicia y de la memoria", ha dicho respecto al fallo.

Sada celebra una sentencia histórica: "O pazo de Meirás é do pobo" Más información

Ha señalado que es momento de estar "felices" porque "un bien que es patrimonio de todos" ahora "vuelve a estar dentro de lo que es el patrimonio común de todos".