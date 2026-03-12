Mi cuenta

Sada

El delegado del Gobierno en Galicia, sobre el fallo de Meirás: "Es un ejercicio de justicia"

Ep
12/03/2026 12:34
El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha calificado el fallo por el que se confirma la propiedad por parte del Estado del Pazo de Meirás, en Sada (A Coruña), como un "ejercicio de justicia".

Ha sido coincidiendo con su presencia en un acto en Vilalba (Lugo) y después de que el Tribunal Supremo confirmase la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña en la que se ratifica la propiedad como estatal, después del proceso judicial iniciado por el Estado, con participación de Xunta, ayuntamientos de Sada y A Coruña y Diputación coruñesa, y tras de numerosas movilizaciones ciudadanas.

Por unanimidad, el tribunal ha desestimado todos los recursos presentados contra la sentencia y ratifica el derecho a indemnización por parte de los Franco.

Pazo de MeirásSada.- El pazo de Meirás abre sus jardines al público general, con mñas de 300 solicitudesAlgunos de los primeros visitantes del inmueble, ayer

"Acaba de confirmar que es de todos los gallegos y gallegas y de todos los españoles y españolas", ha aseverado para situar el fallo en un ejercicio de "democracia y de justicia". Además, ha apelado a la memoria histórica al reconocerse este patrimonio como "común de todos".

Acto institucional en el pazo de Meirás. FOTOS Germán Barreiros (1)

