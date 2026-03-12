Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Sada

Besteiro, tras la sentencia de Meirás: "Tuvo que llegar un gobierno socialista para que la recuperación fuese posible"

Ep
12/03/2026 13:51
El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha celebrado este jueves que el Tribunal Supremo confirme que el Pazo de Meirás es propiedad del Estado y "no de la familia de un dictador que trató de hacerse con él a través de un fraude".

Pontón celebra la victoria gallega contra los Franco, aunque lamenta la indemnización

El líder socialista ha acogido con satisfacción que la justicia ratifique la sentencia de la Audiencia Provincial que obliga a los Franco a devolver el inmueble al patrimonio público, tal y como recoge el fallo que se hizo público este jueves.

El también portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento gallego ha destacado que esta victoria judicial fue posible "gracias a que coincidieron en al Diputación de A Coruña y en el Estado gobiernos progresistas".

Sada celebra una sentencia histórica: "O pazo de Meirás é do pobo"

Así, ha recordado que fue la institución provincial la que lideró la reclamación e impulsó los estudios jurídicos e históricos que después contribuyeron a sostener un caso que "el Gobierno de Rajoy se negaba a promover, alegando que no había base jurídica para hacerlo".

Pazo de MeirásSada.- El pazo de Meirás abre sus jardines al público general, con mñas de 300 solicitudesAlgunos de los primeros visitantes del inmueble, ayer

Rueda celebra que haya una sentencia "clara" sobre Meirás e insta a actuar en consecuencia

"Tuvo que haber un cambio a un Gobierno socialista para que la recuperación del pazo fuese posible", ha señalado para asegurar que fue con la llegada de Pedro Sánchez a la Presidencia en 2018 con la que echó a andar el procedimiento que hoy se ve culminado.

Besteiro ha puesto en valor el trabajo "de todas las personas e instituciones que lucharon durante años para que se hiciese justicia" y ha recordado, especialmente, a las "víctimas de la represión, que ven como lo que era un emblema del franquismo se reafirma ahora como lugar de memoria democrática y reparación".

