Vecinos de la Obra inicia una ofensiva institucional para exigir la apertura de Corbeiroa

Una visita histórica organizada por la Asociación de Vecinos de La Calle de La Obra consiguió la apertura del BIC Cedida

La Asociación de Vecinos de la Obra de Sada ha iniciado una ofensiva institucional para acabar con el bloqueo que sufre el Castillo de Corbeiroa. La entidad vecinal ha hecho un llamamiento directo a todas los organizaciones con representación en la Diputación de A Coruña y en el Parlamento de Galicia para que obliguen a la Xunta a asumir sus competencias y garantizar el derecho de la ciudadanía a visitar este monumento, entre Sada y Bergondo.

El Castillo de Corbeiroa es Bien de Interés Cultural (BIC) desde 1949, por lo que, según la Lei Patrimonio Cultural de Galicia, sus titulares están obligados a permitir la visita pública gratuita un número mínimo de cuatro días al mes, durante al menos cuatro horas cada día.

Sin embargo, la realidad es distinta y tras la histórica visita guiada que la asociación consiguió realizar en el mes de enero, no se ha vuelto a marcar ninguna otra fecha de apertura y "no podemos permitir que un derecho ciudadano se convierta en una concesión arbitraria", señalan desde la Asociación de Vecinos de la Obra.

La entidad contactó con el PSOE, BNG y Alternativa dos Veciños, entre otras, para "calibrar el compromiso real de estos partidos con la protección y puesta en valor del patrimonio gallego", siendo AV la primera en responder, ya que Ángel García Seoane remitió las demandas de la AAVV da Obra a la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural.

Desde la Agrupación Provincial del PSOE mostraron su total apoyo a las demandas de los vecinos y emplazaron a esta a reunirse para organizar acciones conjuntas tanto en los ayuntamientos de Sada y Bergondo, como en la Diputación de A Coruña y el Parlamento de Galicia.

También desde el BNG mostraron su adhesión a estas reivindicaciones y ya comunicaron su intención de realizar acciones parlamentarias tanto en el Congreso de los Diputados en Madrid como en el Parlamento de Galicia.

Los residentes urgen el establecimiento inmediato del calendario de visitas de cuatro días mensuales, además de transparencia y difusión oficial de este calendario para que cualquier ciudadano pueda acceder al BIC.

La Asociación de Vecinos de la calle de la Obra aplaude la última iniciativa del Ayuntamiento de Sada de alegar al sendero litoral de la Xunta para construir un acceso costero, pero advierte de que mientras todo eso no se materialice no cesará en sus movilizaciones "para que el Castillo de Corbeiroa deje de ser un recinto cerrado y pase a ser el recurso cultural y pedagógico que Sada y Galicia merecen", apuntó su portavoz, Paris Joel.