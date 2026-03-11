Sada inicia la operación de ‘rescate’ para salvar la Capilla de San Roque

Operarios municipales intervienen en la mampostería de los muros de la Capilla de San Roque Cedida

Después de numerosos obstáculos, advertencias y aplazamientos, el Ayuntamiento de Sada ha realizado en los últimos días las actuaciones necesarias para iniciar la restauración de la Capilla de San Roque, uno de los elementos más característicos del centro urbano de Sada. Una serie de operaciones de distinto calado que la institución municipal considera esenciales “para avanzar no diagnóstico das razóns que están a provocar os asentos do edificio e definir a solución máis axeitada” para la conservación del inmueble, construido en 1885.

Así, tras disponer de la correspondiente autorización de la Dirección Xeral de Patrimonio y con la supervisión de un estudio de arqueología especializado, operarios de Obras e Servizos realizaron una serie de intervenciones centradas en la retirada de un área acotada de la mampostería de los muros y una cata para comprobar la cimentación, imprescindibles para que “os arquitectos responsables do proxecto de rehabilitación” – Jorge Aragón Fitera y Manuel J. Freire Tellado– conozcan “con máis detalle” el alcance de los daños y “das fendas xa visibles desde o exterior”, explicaron desde el Gobierno de Sada.

La capilla, situada en el corazón del núcleo sadense, está cerrada, vallada y apuntalada desde hace más de un año por riesgo de desprendimiento tras la aparición de unas grietas, abrió en 2011 como espacio cultural tras una reforma integral y volvió a remodelarse en 2018.

Una de las catas realizadas en San Roque de Sada Cedida

Antes, hubo de aclarar la titularidad del inmueble, pues el acta de la sesión extraordinaria de día 2 de junio de 1967, con Juan Fernández Arévalo como alcalde, recogía “la cesión de terrenos al Ayuntamiento de Sada para la construcción de una iglesia parroquial” pero añade que el regidor, en nombre y representación de los ciudadanos, “ha de formalizar el correspondiente documento de cesión gratuita de los terrenos, así como la solicitud de permuta al Señor Cardenal Arzobispo por el solar de la ermita de San Roque”.

Sada llevará al pleno los más de 300.000 euros de presupuesto para arreglar la capilla de San Roque Más información

Durante años, no pudo confirmarse si este último trámite se había completado, al no aparecer en el inventario municipal de Sada.

Medidas

Una vez completadas las catas, los arquitectos contratados para “executar a rehabilitación e reforma integral da capela” con la intención de asegurar su estabilidad estructural, solventar los daños detectadas y “mellorar o seu estado de conservación, respectando en todo momento o seu valor”, avanzarán en la intervención, que incluirá “a retirada da fonte contigua á fachada norte, identificada como a causa principal dos problemas de cimentación” de la Capilla de San Roque de Sada.

En su momento, este surtidor, que se acabó adosando a la capilla, estuvo en el centro de la plaza, donde aún se conservan algunas viviendas de la época, aunque el auge urbanístico que vivió el municipio también se hizo notar en este entorno y, este sentido, en el mismo muro también se colocó la placa en homenaje a Manuel Lugrís Freire. Este letrero, instalado en 1930 por la Sociedad Sada y sus Contornos, en la casa natal del escritor, tuvo que trasladarse al derribar la vivienda para construir allí otro edificio más moderno en el último tramo del siglo XX. A partir de ahí, “executarase unha mellora do terreo mediante a inxección de resinas expansivas, unha técnica non destrutiva que permite consolidar o solo e estabilizar o edificio”, indicaron desde el Gobierno de Portela. Este sistema se completará con la instalación de ‘micropilotes’ que reforzarán la capacidad de carga de los muros que, a continuación, se reconstruirán en los tramos afectados, “cosendo as gretas existentes e saneando as zonas afectadas por humidades, así como a rehabilitación da estrutura metálica do campanario, substituíndo aquelas pezas que non sexan recuperables”, añadieron desde Sada. l