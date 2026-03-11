Sada confía en que se atiendan sus alegaciones y evitar la instalación de los almacenes de baterías en Meirás
La corporación sadense mantuvo un encuentro con los vecinos de Meirás para abordar la situación tras conocer la iniciativa de una empresa de instalar sendos almacenes de energía en baterías en O Vilar.
En el acto, al que asistieron ediles de todas las organizaciones con representación municipal, el alcalde, Benito Portela, explicó en detalle "as alegacións presentadas polo Concello de Sada ao proxecto de instalación de almacenamento de enerxía eléctrica en baterías" y, durante casi dos horas, trataron de aclarar distintos aspectos vinculados a esta iniciativa y su tramitación con los más de medio centenar de vecinos que acudieron a la reunión, en la Casa do Pobo de Meirás.
Así, durante el encuentro se expusieron "os principais argumentos técnicos das alegacións presentadas polo Concello de Sada e resolvéronse as dúbidas e preocupacións trasladadas pola veciñanza" y, por parte de los responsables municipales se trasladó "o firme compromiso do Concello de Sada traballar para evitar que esta instalación se execute na localización inicialmente proposta, defendendo en todo momento o interese público e o benestar da veciñanza da parroquia de Meirás".
Además, Benito Portela aprovechó para felicitar "aos veciños e veciñas" por las alegaciones que presentaron, destacando "o valor do traballo conxunto entre a Administración local e a cidadanía cando se trata de defender o territorio e os intereses da comunidade" y, de la misma manera, recordó que "en anteriores ocasións nas que o Concello de Sada presentou alegacións de carácter urbanístico ante proxectos de distintas características, estas foron atendidas polas administracións competentes e os proxectos acabaron sendo paralizados", por lo que se mostró confiado e que en este caso ocurra lo mismo y se tengan en cuentan los argumentos técnicos defendidos para evitar la instalación d estos almacenes en O Vilar.
De esta modo, "o Goberno municipal reafirma así a súa vontade de seguir informando á veciñanza e de actuar con rigor na defensa do territorio e da calidade de vida das persoas que viven en Meirás".