Aspace entrega a Sada un informe sobre accesibilidad en el municipio

Una representación de Aspace llevó el documento al alcalde de Sada QUINTANA

Usuarios de Aspace (Asociación de Parálisis Cerebral) entregaron ayer al alcalde de Sada, Benito Portela, un informe sobre accesibilidad en el municipio, un documento en el que se recogen las barreras arquitectónicas y cognitivas que encuentran cada día en calles y edificios públicos de la localidad. El Ayuntamiento aceptó de buen grado este listado y se comprometió a estudiarlo a fondo para ir solventando todas las deficiencias en este aspecto.

El estudio fue realizado hace un año por un grupo de 14 personas del centro de día de Aspace, que recorrieron durante dos meses lugares como la oficina de turismo, el paseo marítimo, La Terraza, los miradores de la ría y de la playa de Arnela, el transporte público, el Ayuntamiento, el museo Carlos Maside, Cerámicas O Castro, las oficinas de la Policía Local y Guardia Civil, el centro de salud, la batería de Fontán, el mirador Pena da Herba, la Casa da Cultura y la capilla de San Roque.

En cada uno de los espacios se analizó la accesibilidad universal, tanto las barreras físicas como las cognitivas. Así, los autores de este trabajo fueron tomando nota de aspectos como la amplitud de las oficinas y las zonas de paso, medidas de puertas, cartelería –si tienen o no pictogramas, por ejemplo–, o las entradas de los aseos, entre otras características.

“La accesibilidad es fundamental para garantizar que todas las personas puedan disfrutar, en condiciones de igualdad, del ocio y de las acciones de su día a día sin ningún tipo de barrera”, indicaron desde Aspace. A la reunión en el salón de plenos sadense acudieron el gerente de la asociación en A Coruña, Ricardo Iglesias; la presidenta, María del Carmen Barreiro; y la concejala de Servicios Sociales, Patricia Martínez.

Por su parte, Benito Portela agradeció “o gran traballo realizado” y afirmó que “o Concello tomará nota destas propostas para ir pouco a pouco convertindo a Sada nun municipio totalmente accesible, tanto en espazos públicos como na esixencia do cumprimento da lexislación en espazos privados.

Desde el Gobierno local subrayaron que “algunhas das actuacións propostas xa están actualmente en marcha, mentres que outras serán analizadas polos servizos municipais para avaliar de que maneira poden levarse a cabo nos vindeiros meses”. Con esta decisión, concluyó Portela, “o Concello de Sada reafirma o seu compromiso cun espazo público máis inclusivo, no que todas as persoas poidan desenvolverse con autonomía e igualdade”.