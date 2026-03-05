Os Patexeiros promueve la cultura marinera tradicional en el CEIP de Sada

Alumnos de Sada, en una embarcación tradicional CEDIDA

Alumnos del CEIP Sada e os seus Contornos desarrollaron con la asociación Os Patexeiros el proyecto ‘MareSada’, en el que investigaron sobre las embarcaciones tradicionales y la cultura marinera local, además de los faros y fenómenos vistosos como el mar de Ardora.

“A partir de agora, cada curso elaborará un caderno de bitácora baseado na temática mariña escollida. Ademais, gravouse un documental que será compartido con toda a comunidade educativa”, apuntan desde el colegio sadense.

Como cierre de la actividad, esta semana tuvo lugar una jornada de convivencia en el pantalán y un mercado marinero. Los estudiantes conocieron in situ los barcos tradicionales y su funcionamiento, además de practicar un izado de velas.

La colaboración con la agrupación Os Patexeiros se completó con actividades didácticas en el propio centro, como un taller para aprender a hacer nudos marineros, “adquirindo destrezas básicas propias da tradición mariñeira”, señala el CEIP.

“Con esta iniciativa, o Sada e os seus Contornos e Os Patexeiros reforzan o vínculo entre a escola e o patrimonio marítimo local, fomentando o coñecemento, o respecto e a posta en valor da cultura mariñeira entre as novas xeracións”, concluyen.

