Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sada

Os Patexeiros promueve la cultura marinera tradicional en el CEIP de Sada

Redacción
05/03/2026 10:42
Alumnos de Sada, en una embarcación tradicional
Alumnos de Sada, en una embarcación tradicional
CEDIDA
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

Alumnos del CEIP Sada e os seus Contornos desarrollaron con la asociación Os Patexeiros el proyecto ‘MareSada’, en el que investigaron sobre las embarcaciones tradicionales y la cultura marinera local, además de los faros y fenómenos vistosos como el mar de Ardora. 

“A partir de agora, cada curso elaborará un caderno de bitácora baseado na temática mariña escollida. Ademais, gravouse un documental que será compartido con toda a comunidade educativa”, apuntan desde el colegio sadense.

 Como cierre de la actividad, esta semana tuvo lugar una jornada de convivencia en el pantalán y un mercado marinero. Los estudiantes conocieron in situ los barcos tradicionales y su funcionamiento, además de practicar un izado de velas. 

La colaboración con la agrupación Os Patexeiros se completó con actividades didácticas en el propio centro, como un taller para aprender a hacer nudos marineros, “adquirindo destrezas básicas propias da tradición mariñeira”, señala el CEIP. 

“Con esta iniciativa, o Sada e os seus Contornos e Os Patexeiros reforzan o vínculo entre a escola e o patrimonio marítimo local, fomentando o coñecemento, o respecto e a posta en valor da cultura mariñeira entre as novas xeracións”, concluyen.

Os Patexeiros entregó ayer los premios de las regatas y otras actividades desarrolladas este año

El mar de Sada contará su historia: así avanza el museo de Os Patexeiros

Más información

Portos tramita la concesión a Os Patexeiros de Sada de un pantalán para barcos tradicionales

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Pachi Ramos y Epi, amigos de la infancia y ahora jefe y empleado, conversan y toman algo en una mesa del Café Doré

El aniversario de ‘Os dous de sempre’ en un café coruñés de toda la vida
Guillermo Parga
Pleno5.jpg (1)

Consenso en A Coruña para continuar con el proceso de recuperación de la Casa Cornide
Lara Fernández
El ideal gallego

Valeria Castro actuará en A Coruña en agosto
Belen Cebey
Puerto de Lorbé

Hundido un pesquero de Lorbé frente a las costas de Ferrol
EP