Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sada

Hundido un pesquero de Lorbé frente a las costas de Ferrol

Los dos tripulantes del 'Peruca' han sido rescatados ilesos por el 'Cruceiro de Pazos' tras el impacto a 1,6 millas de Cabo Prioriño

Ep
05/03/2026 11:07
Puerto de Lorbé
Puerto de Lorbé
EC
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

El pesquero 'Peruca' se ha hundido en la madrugada de este jueves tras sufrir una colisión con el barco 'Cruceiro de Pazo's' en las proximidades de Cabo Prioriño, en la costa de Ferrol. A pesar del impacto y la pérdida de la embarcación, los dos tripulantes que se encontraban a bordo han resultado ilesos.

Según ha informado el Centro de Salvamento Marítimo de A Coruña, la alerta se recibió a las 04:47 horas a través de una llamada por VHF procedente del propio 'Cruceiro de Pazos'. El patrón del navío comunicó el accidente y el posterior hundimiento del 'Peruca', que tuvo lugar a 1,6 millas al oeste del cabo.

Los dos marineros del pesquero hundido fueron rescatados del agua de forma inmediata por la tripulación del 'Cruceiro de Pazos'. Tras comprobar que ambos se encontraban sanos y salvos, el barco rescatador procedió a recoger diversos restos flotantes en la zona del siniestro, entre los que se encontraban cuatro aros salvavidas, una balsa salvavidas y la radiobaliza del 'Peruca', que se encontraba desactivada.

Tras el incidente, el patrón del 'Cruceiro de Pazos' confirmó que su embarcación no presentaba daños de relevancia que pusieran en riesgo la navegación.

El pesquero puso rumbo inicial al puerto de Lorbé para desembarcar a los dos náufragos y, posteriormente, continuó su trayecto hacia el puerto de Sada.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Pachi Ramos y Epi, amigos de la infancia y ahora jefe y empleado, conversan y toman algo en una mesa del Café Doré

El aniversario de ‘Os dous de sempre’ en un café coruñés de toda la vida
Guillermo Parga
Pleno5.jpg (1)

Consenso en A Coruña para continuar con el proceso de recuperación de la Casa Cornide
Lara Fernández
El ideal gallego

Valeria Castro actuará en A Coruña en agosto
Belen Cebey
Puerto de Lorbé

Hundido un pesquero de Lorbé frente a las costas de Ferrol
EP