El Ideal Gallego Fundado en 1917

Sada

A Xunta permite o libre marisqueo en Sada do 9 ao 31 de marzo

Redacción
05/03/2026 15:46
A directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Ángeles V. Suárez mantivo este xoves un novo encontro telemático con representantes das confrarías da zona VII para abordar a apertura do libre marisqueo no ámbito de Sada, que se iniciará a partir do vindeiro luns, día 9, e ata o 31 deste mes.

Esta decisión, explica a Xunta nun comunicado, prodúcese despois da avaliación técnica realizada nos bancos marisqueiros da zona, que confirmou a presenza de recurso suficiente para permitir a actividade extractiva. Deste xeito, estableceuse un tope de 6 quilos para babosa, fronte aos 8 quilos da pasada campaña de Nadal, 2 quilos de ameixa rubia e 1 quilo de cornicha, dúas especies que non foron capturadas en decembro.

Segundo os datos recollidos nas mostraxes realizadas no banco de libre marisqueo de Sada, a avaliación do stock revela a presenza de biomasa e densidades que permiten considerar viable a actividade extractiva. A análise realizada indica a presenza de exemplares en talla comercial de especies como a ameixa babosa e de ameixa rubia que permiten a explotación do recurso de maneira controlada.

Deste xeito, búscase garantir unha explotación sostible do recurso ao tempo que se facilita a actividade profesional das mariscadoras e mariscadores da zona, adaptando as decisións de xestión á realidade de cada banco marisqueiro e ás condicións do ecosistema en cada momento.

Alumnos de Sada, en una embarcación tradicional

Os Patexeiros promueve la cultura marinera tradicional en el CEIP de Sada

