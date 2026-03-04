Sada presenta alegaciones contra el almacén de baterías previsto en Meirás
El Gobierno de Benito Portela en Sada ha presentado alegaciones al proyecto de instalación de un almacén de baterías en Vilar, en la parroquia de Meirás, por parte de la empresa de energía fotovoltaica Heliades, actualmente en tramitación ambiental.
El informe municipal concluye que las actuaciones propuestas “non se axustan á normativa urbanística aplicable” y detecta “importantes carencias no estudo ambiental presentado pola promotora”.
En concreto, señala el Consistorio, las parcelas afectadas “están clasificadas como solo rústico de protección de infraestruturas e unha delas carece de acceso rodado de uso público adecuado, incumprindo a Lei do Solo de Galicia”. Además, las líneas de evacuación se proyectan sobre suelo de núcleo rural sujeto a actuaciones integrales, donde no se permiten nuevas construcciones en tanto no se apruebe el plan especial previsto en el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM).
En el ámbito ambiental, el Ayuntamiento cuestiona el estudio de alternativas, “xa que as instalacións lindan cos núcleos de Souto da Igrexa e Muíño do Vento, estando en contacto directo coa poboación, mentres non se analizan outras posibles localizacións máis afastadas e cun menor impacto”.
Sada también menciona deficiencias en el estudio acústico, “ao non xustificar o cumprimento dos límites legais de ruído en áreas residenciais contiguas, e non se avalían adecuadamente as emisións radioeléctricas nin as posibles emisións contaminantes asociadas aos equipos”.
El Gobierno municipal traslada “unha mensaxe clara á veciñanza: o Concello actuará sempre con rigor e responsabilidade para defender o interese público xeral”, y afirma que la transición energética “é necesaria, pero ese camiño debe facerse con garantías legais, ambientais e de seguridade”.