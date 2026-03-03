El Gobierno de Portela analiza las consecuencias de la aplicación de la nueva normativa de uso en la Piscina de Sada
El Ayuntamiento de Sada sostiene que, tras varios días comprobando cómo se están aplicando los cambios impulsados por la oposición en la Piscina Municipal de Sada, entre ellos "a extensión da obrigatoriedade de que os menores de 14 anos estean acompañados por unha persoa adulta en toda a instalación, vestiarios incluídos", la sensación es que "esa extensión da esixencia de idade está a xerar dificultades innecesarias e inexistentes ata o de agora no día a día dun servizo que utilizan máis de 800 persoas abonadas e 200 cursillistas", puesto que supone una modificación relevante respecto a lo que se venía haciendo, "xa que dita supervisión limitábase ao vaso da piscina por razóns de seguridade acuática", apuntan desde el Gobierno de Benito Portela.
Así, desde la Concejalía de Deportes tratan de encontrar una solución "que permita recobrar a normalidade no uso da instalación", que "garanta a intimidade dos menores, tal e como sempre estivo garantida" y que, al mismo tiempo, "sexa compatible cos espazos de que dispón a Piscina Municipal de Sada".
"Unha solución, en definitiva -añaden- na que prime o sentido común como defendeu en todo momento o Goberno de Sada".
Para los responsables municipales, "o cambio impulsado a raíz do debate en pleno dunha moción da oposición nunca respondeu a un problema xeralizado, senón a unha demanda minoritaria que non buscaba mellorar o funcionamento da instalación, unicamente atender uns intereses particulares", mientras que, en el extremo opuesto, el Ayuntamiento de Sada "está a recoller en apenas cinco días numerosas queixas, mesmo algunha baixa de abonados, por un cambio que non está a satisfacer ó groso das persoas usuarias" de las instalaciones de Samoedo.
"Esta situación foi advertida polo Goberno local, pero non atendida pola oposición", por lo que "lamentamos que o descoñecemento manifestado pola oposición ao respecto da organización e funcionamento da piscina municipal estea a afectar desta maneira ao conxunto das persoas usuarias" de Sada.
Asimismo, trasladaron su reconocimiento al personal de la piscina que, en su opinión, "está a afrontar esta situación con profesionalidade, responsabilidade e compromiso co servizo público".