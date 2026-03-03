Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sada

El Gobierno de Portela analiza las consecuencias de la aplicación de la nueva normativa de uso en la Piscina de Sada

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
03/03/2026 14:20
Piscina Municipal de Sada
Piscina Municipal de Sada
Cedida
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

El Ayuntamiento de Sada sostiene que, tras varios días comprobando cómo se están aplicando los cambios impulsados por la oposición en la Piscina Municipal de Sada, entre ellos  "a extensión da obrigatoriedade de que os menores de 14 anos estean acompañados por unha persoa adulta en toda a instalación, vestiarios incluídos", la sensación es que "esa extensión da esixencia de idade está a xerar dificultades innecesarias e inexistentes ata o de agora no día a día dun servizo que utilizan máis de 800 persoas abonadas e 200 cursillistas", puesto que supone una modificación relevante respecto a lo que se venía haciendo, "xa que dita supervisión limitábase ao vaso da piscina por razóns de seguridade acuática", apuntan desde el Gobierno de Benito Portela. 

Así, desde la Concejalía de Deportes tratan de encontrar una solución "que permita recobrar a normalidade no uso da instalación", que "garanta a intimidade dos menores, tal e como sempre estivo garantida" y que, al mismo tiempo, "sexa compatible cos espazos de que dispón a Piscina Municipal de Sada". 

"Unha solución, en definitiva -añaden- na que prime o sentido común como defendeu en todo momento o Goberno de Sada".

Para los responsables municipales, "o cambio impulsado a raíz do debate en pleno dunha moción da oposición nunca respondeu a un problema xeralizado, senón a unha demanda minoritaria que non buscaba mellorar o funcionamento da instalación, unicamente atender uns intereses particulares", mientras que, en el extremo opuesto,  el Ayuntamiento de Sada "está a recoller en apenas cinco días numerosas queixas, mesmo algunha baixa de abonados, por un cambio que non está a satisfacer ó groso das persoas usuarias" de las instalaciones de Samoedo. 

"Esta situación foi advertida polo Goberno local, pero non atendida pola oposición", por lo que "lamentamos que o descoñecemento manifestado pola oposición ao respecto da organización e funcionamento da piscina municipal estea a afectar desta maneira ao conxunto das persoas usuarias" de Sada.

Asimismo, trasladaron su reconocimiento al personal de la piscina que, en su opinión, "está a afrontar esta situación con profesionalidade, responsabilidade e compromiso co servizo público".

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez recibió a los ganadores de los certámenes de FP

Manuel Prada, el alumno coruñés que irá al Mundial de Formación Profesional en China
Redacción
Pasajeros en el aeropuerto de Doha

El Gobierno inicia la evacuación de españoles de Oriente Próximo
EFE
Audiencia Provincial de A Coruña

Los acusados de encerrar y atar a un octogenario en Betanzos alegan que tenían miedo a que se cayese
EP
El grupo de estudiantes en Jordania a la espera de coger un ferri a Egipto

La odisea de un grupo de Erasmus de Galicia que intenta salir de Jordania
EP