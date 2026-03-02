El TSXG revoca los nombramientos de los tránsfugas de la moción de Sada de 2022

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) revoca los nombramientos de los tránsfugas que, en 2022, tumbaron, mediante una moción de censura, el Gobierno de Sadamaioría.

En una sentencia del 26 de febrero de 2026, la sala de lo contencioso administrativo revoca la resolución de la entonces alcaldesa, María Nogareda, de fecha 18 de noviembre de 2022, sobre la designación de los miembros de los órganos unipersonales y colegiados de gestión y asesoramiento, y “deixa claro que o Goberno xurdido da moción de censura foi un Goberno tránsfuga e, ademais, ilegal e ilícito”, indicaron, en un comunicado, los actuales responsables de Sadamaioría.

El día 18 de noviembre de 2022, una moción de censura encabezada por la que había sido candidata de Alternativa dos Veciños, María Nogareda, desplazó a Benito Portela de la Alcaldía de Sada. Con el voto de Nogareda y del otro edil de AV; otros dos del PSdeG y cinco del PPdeG, sin que ninguna de sus organizaciones respaldara la maniobra, contra la que también se movilizó un sector de la ciudadanía de Sada.

Ahora, la resolución del TSXG estima en parte los recursos formulados frente a la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número cuatro de A Coruña y, aunque los magistrados especifican que ninguno de los ediles debe reintegrar las retribuciones ingresadas, pues los actos administrativos, aunque posteriormente anulados, se presumen legítimos hasta su invalidación formal, sí anula los acuerdos adoptados, “tanto o da alcaldesa tránsfuga, María Nogareda, de designación do seu Goberno como os acordos plenarios de réxime de adicación e representación de órganos”, aclaran los de Portela.

“La doctrina del enriquecimiento indebido puede amparar el pago de trabajos encomendados verbalmente y sin título jurídico alguno, pero también ese enriquecimiento indebido se produciría en el caso de que la entidad local les exigiera a los cuatro concejales la devolución de los importes que percibieron por los servicios que se les encomendó a través de una resolución y dos acuerdos plenarios que se presumían ajustados a derecho, aunque luego fueran anulados, pues entenderlo de otro modo supondría hacer recaer, exclusivamente sobre quienes trabajaron en las funciones asignadas, el efecto negativo de la actuación anómala que adoptó la autoridad superior”, recoge la sentencia, contra la que cabe presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

En la misma resolución se establece que el Ayuntamiento de Sada tendría que haber aplicado la condición de no adscritos a aquellos ediles expulsados de sus respectivas organizaciones y que, en consecuencia, no podían asumir nuevas responsabilidades “nin mellorar o seu réxime retributivo, como efectivamente aconteceu”, matiza SM.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia anula los nombramientos y las retribuciones aprobadas respecto a los representantes electos de Alternativa dos Veciños y del PSOE que respaldaron la moción, pero no sucede lo mismo con el PP, pues la comunicación de salida no constó a tiempo en el Ayuntamiento de Sada. Una circunstancia que los actuales responsables municipales vinculan “á pasividade e inacción na toma de decisións” por parte del Partido Popular.

Para Sadamaioría, que celebra la sentencia, esta es “especialmente relevante” porque “é a primeira vez que o TSXG confirma que a situación de transfuguismo non depende de se a expulsión é provisional ou definitiva, senón das ordes de expulsión do grupo comunicadas polas direccións dos partidos, como foi o caso de AV e do PSOE”.

demás, apuntan a que el dictamen envía “unha mensaxe inequívoca” por parte del TSXG: “O transfuguismo non pode converterse nun atallo para acadar o poder nin para obter mellores condicións económicas dentro dunha institución pública” y el Ayuntamiento de Sada “no non podía ignorar as expulsións acordadas polos partidos nin reinterpretar os seus efectos para consolidar aquel cambio de Goberno" de 2022.

Del mismo modo, desde SM sostienen que el dictamen deja meridianamente claro que “houbo acordos adoptados en contra da legalidade tras unha moción de censura apoiada por tránsfugas” y que “a responsabilidade política por aquela situación queda agora respaldada por unha resolución xudicial” del TSXG.

En este sentido, señalan que, con esta sentencia en la mano, Sadamaioría renueva su compromiso con la defensa de “política útil, transparente e ao servizo do interese público”, que es también “a política baseada no respecto á vontade expresada nas urnas e nas regras democráticas que deben garantir a estabilidade e a dignidade institucional do Concello de Sada, que quedou cuestionada” en aquel mes de noviembre de 2022.