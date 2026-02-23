Mi cuenta

Sada

O Goberno de Portela leva a pleno a expropiación dos terrenos necesrios para ampliar o Sada y sus Contornos

É unha demanda histórica da comunidade educativa

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
23/02/2026 13:17
IImaxe exterior do CEIP Sada y sus Contornos
Arquivo El Ideal Gallego
O Goberno de Sada este xoves a pleno a aprobación inicial do expediente de expropiación dos terreos necesarios para a ampliación do CEIP Sada y sus Contornos, unha actuación prevista no PXOM e que permitirá obter 1.131 metros cadrados destinados a sistema xeral educativo. 

Trátase dun asunto cunha longa e complexa tramitación no Concello de Sada e que agora entra nunha fase decisiva. 

Coa aprobación inicial abriráse un período de información pública de un mes para que as persoas afectadas poidan presentar alegacións. A valoración total do expediente ascende a 219.866,72 euros

O alcalde, Benito Portela, destacou que “estamos ante un paso clave para facer realidade unha demanda histórica da comunidade educativa" do Sadas y sus Contornos. "Levamos tempo traballando para desbloquear esta situación e cumprir co compromiso de reforzar as infraestruturas educativas públicas en Sada" e "a ampliación do CEIP é unha prioridade e imos seguir dando todos os pasos necesarios para que sexa unha realidade”, sinalou Portela. 

Desde o Goberno de Sada subliñan que esta aprobación permitirá avanzar de maneira firme cara á ampliación do centro, que posteriormente deberá executar a Xunta, garantindo máis espazo e mellores condicións para o alumnado e o profesorado.

