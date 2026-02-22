Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sada

Alerta en Meirás tras aparecer señuelos como los que usan los ladrones para detectar casas vacías

Los vecinos también avisaron a la Policía y la Guardia Civil de una pareja desconocida que pide dinero por las casas

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
22/02/2026 11:52
Viviendas en Meirás
Viviendas en Meirás
El Ideal Gallego
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

Los vecinos de Meirás viven en los últimos días con temor por varias alertas dadas en relación a posibles ladrones que vigilan la zona. Desde la asociación de vecinos de la parroquia sadense han avisado a los residentes en la zona de que hay una pareja desconocida pidiendo dinero por las casas y también de la aparición en varias viviendas de señuelos como los usados por los ladrones para saber si los inmuebles están vacíos.

La última alerta se dio este mismo sábado, 21 de febrero. Desde la zona de Pe do Muíño y también desde la urbanización Residencial O Pazo avisaron de la aparición de varias marcas como las que utilizan las bandas de ladrones para conocer si una vivienda está vacía, un método muy habitual en los robos en inmuebles durante épocas de vacaciones.

Los ladrones se llevan un botín de café, quesos, gominolas y licores de la 'casa' de los vecinos de Meirás

Más información

"Hoy fuimos a podar y nos llevamos la sorpresa de que en la puerta de acceso a la vivienda había sutilmente colocado un pequeño trozo de plástico de color banco entre la puerta y el marco", explica uno de los vecinos afectados. De esta manera, dice, "alguien en algún momento debió entrar en el jardín y lo colocó para comprobar si ahí se vivía o no". El modus operandi de este tipo de ladrones consiste en la comprobación después de si ese señuelo que han dejado ha caído o no. Si sigue en su lugar, certifican que en la vivienda no hay residentes. 

Pero no fue este el único señuelo hallado. En la misma zona, unas casas más allá, pudieron ver que la puerta de la calle tenía también entre el marco y la hoja un pequeño trozo de madera. "Suponemos que es para averiguar lo mismo", explican desde Meirás.

A estos hechos se les une otra alerta que ya fue lanzada por primera vez el pasado 12 de febrero, y que se repitió este fin de semana. Desde la asociación de vecinos pedían precaución a los residentes en la zona después de que fuese vista una pareja pidiendo dinero por las casas para ayudar económicamente a un vecino de la parroquia. Sin embargo, nadie en Meirás conoce ni a estas dos personas ni a la que piden ayudar. 

Ante esta situación, los vecinos alertaron tanto a la Policía Local de Sada como a la Guardia Civil, que se pasaron por la zona y les pidieron que si se les volvía a ver, llamaran al momento e intentasen hacer foto de la matrícula del vehículo en el que viajan.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Gaviotas que roban comida en la plaza de Lugo de A Coruña

Dos gaviotas atemorizan a los vecinos de la plaza de Lugo
Andrea López Ramos
El ideal gallego

Estos son los precios y los plazos para anotarse en los cursos de golf del Ayuntamiento de A Coruña
Redacción
Viviendas en Meirás

Alerta en Meirás tras aparecer señuelos como los que usan los ladrones para detectar casas vacías
Noela Rey Méndez
Rufián, durante un acto previo a la presentación de su proyecto

¿En qué se parecen y en qué se diferencian las propuestas de Sumar y Rufián?
Sol Carreras