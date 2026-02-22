Viviendas en Meirás El Ideal Gallego

Los vecinos de Meirás viven en los últimos días con temor por varias alertas dadas en relación a posibles ladrones que vigilan la zona. Desde la asociación de vecinos de la parroquia sadense han avisado a los residentes en la zona de que hay una pareja desconocida pidiendo dinero por las casas y también de la aparición en varias viviendas de señuelos como los usados por los ladrones para saber si los inmuebles están vacíos.

La última alerta se dio este mismo sábado, 21 de febrero. Desde la zona de Pe do Muíño y también desde la urbanización Residencial O Pazo avisaron de la aparición de varias marcas como las que utilizan las bandas de ladrones para conocer si una vivienda está vacía, un método muy habitual en los robos en inmuebles durante épocas de vacaciones.

"Hoy fuimos a podar y nos llevamos la sorpresa de que en la puerta de acceso a la vivienda había sutilmente colocado un pequeño trozo de plástico de color banco entre la puerta y el marco", explica uno de los vecinos afectados. De esta manera, dice, "alguien en algún momento debió entrar en el jardín y lo colocó para comprobar si ahí se vivía o no". El modus operandi de este tipo de ladrones consiste en la comprobación después de si ese señuelo que han dejado ha caído o no. Si sigue en su lugar, certifican que en la vivienda no hay residentes.

Pero no fue este el único señuelo hallado. En la misma zona, unas casas más allá, pudieron ver que la puerta de la calle tenía también entre el marco y la hoja un pequeño trozo de madera. "Suponemos que es para averiguar lo mismo", explican desde Meirás.

A estos hechos se les une otra alerta que ya fue lanzada por primera vez el pasado 12 de febrero, y que se repitió este fin de semana. Desde la asociación de vecinos pedían precaución a los residentes en la zona después de que fuese vista una pareja pidiendo dinero por las casas para ayudar económicamente a un vecino de la parroquia. Sin embargo, nadie en Meirás conoce ni a estas dos personas ni a la que piden ayudar.

Ante esta situación, los vecinos alertaron tanto a la Policía Local de Sada como a la Guardia Civil, que se pasaron por la zona y les pidieron que si se les volvía a ver, llamaran al momento e intentasen hacer foto de la matrícula del vehículo en el que viajan.