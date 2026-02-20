El conselleiro de Cultura espera que el litigio por el pazo de Meirás se resuelva "cuanto antes"

Pazo de Meirás, en Sada

El conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, ha señalado este viernes que espera que la situación judicial del pazo de Meirás se resuelva "cuanto antes", puesto que "se ha prolongado por demasiado tiempo" y ha confiado en que el Tribunal Supremo ratifique las anteriores sentencias y otorgue al Estado la titularidad definitiva.

"Creo que se debe de resolver cuanto antes esta situación judicial. Esperamos desde la Xunta que le Supremo ratifique las sentencias anteriores y que otorgue al Estado la titularidad no solo del pazo, sino también de los bienes que lo contienen, independientemente de otras cuestiones que tienen que ver con las indemnizaciones que correspondan para la familia Franco", ha expresado el conselleiro.

López Campos ha sido preguntado al respecto durante el acto recepción en el Museo de las Peregrinaciones de Santiago de estatuas expoliadas del monasterio de San Lourenzo de Carboeiro.

"Nosotros siempre fuimos muy claros al respecto y hoy lo acreditamos con la recuperación del patrimonio expoliado con las estatuas del monasterio de Carboeiro o con las estatuas de mestre Mateo", ha dicho el conselleiro.

"A veces los caminos son sencillos, como ha ocurrido hoy, con un acuerdo entre instituciones que busca restituir el patrimonio para Galicia, pero a veces no hay esa buena relación entre interlocutores y eso conduce a un conflicto judicial", ha agregado, en referencia al litigio por el pazo de Meirás entre el Estado y los herederos del dictador Francisco Franco.

El litigio llega a su recta final con la decisión del Tribunal Supremo, que se reunió ayer para tomar una decisión final sobre su titularidad.

Según López Campos, el conflicto judicial se está "prolongando por demasiado tiempo", lo que está provocando que a día de hoy el Estado "no pueda ni siquiera cumplir las exigencias mínimas de la ley de Patrimonio", que en el caso de Meirás, como bien declarado de interés cultural, implica establecer horarios de visitas al público.

En todo caso, el conselleiro ha deseado "una recuperación plena del pazo de Meirás" y empezar a negociar ya con el Ministerio para garantizar la totalidad del acceso palacete inicialmente propiedad de la escritora gallega Emilia Pardo Bazán.

"Además de esa recuperación de la memoria histórica, también hay que poner en valor la época en la que ese pazo fue propiedad de Emilia Pardo Bazán y creo que, teniendo en cuenta su figura, se le debería conceder espacio de reconocimiento", ha concluido.