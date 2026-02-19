Pompas Fúnebres de La Coruña reabre sus instalaciones de As Brañas de Sada

Imagen del hall de entrada de las reformadas instalaciones de Pompas Fúnebres en Sada Cedida

Pompas Fúnebres de La Coruña, la empresa propietaria del Tanatorio de Sada, confirmó la reapertura de sus instalaciones en As Brañas. Así, el sábado 21 de febrero, desde las 11.00 horas, los interesados en visitar la funeraria podrán acercase a la jornada de puertas abiertas para conocer las instalaciones, el equipo humano y el modelo de atención que define a la compañía.

Isabel Tamarit, directora general de Pompas Fúnebres de La Coruña, señala que “Pompas ha realizado un gran esfuerzo económico y humano en volver a abrir este tanatorio que ha estado inoperativo durante varios años. Ahora, totalmente renovado y adaptado a las necesidades de las familias, es el momento de que todos los vecinos lo conozcan. Estamos encantados de volver a ofrecer el servicio de tanatorio no solo a la población de Sada, sino también a todos los vecinos limítrofes”.

El Tanatorio de Sada, situado en el número 2 de la avenida de A Coruña, frente al campo de fútbol municipal, destaca por su ubicación céntrica y accesible a pie, facilitando el acompañamiento de familiares y allegados en momentos especialmente delicados para todos.

Además, dispone de un amplio aparcamiento exterior gratuito para las familias lo que garantiza comodidad y facilidad de acceso para quienes se desplacen en vehículo.

“Esta combinación de cercanía urbana y comodidad logística responde a uno de los principales compromisos de la compañía: estar siempre al lado de las familias”, indican desde Pompas Fúnebres de la Coruña. Así, la cercanía, entendida de una manera holística, es la seña de identidad del servicio que ofrece la compañía: “Cercanía es dar tranquilidad y adaptarnos a las necesidades de la familia, ocuparnos de todo en esos difíciles momentos, acompañar a todas las familias que lo deseen, cualquiera que sea su póliza de decesos, y como no, cercanía es ubicación, estar en el centro de Sada”, explica Isabel Tamarit.

Con la reapertura del centro sadense, la compañía ofrecerá todos los servicios funerarios, garantizando una atención completa, profesional y personalizada, con el objetivo de aliviar la carga organizativa de las familias de Sada.