El Gobierno de Portela afirma que analiza el impacto de las baterías de Meirás para presentar alegaciones

Los vecinos realizaron una recogida de firmas para acompañar sus alegaciones Cedida

El Ayuntamiento de Sada ha aclarado, en relación con la instalación de sendos almacenes de baterías eléctricas en O Vilar, en Meirás, que, en su respuesta a la solicitud de la empresa de los certificados urbanísticos correspondientes, se les dijo que no a ambas actuaciones pero que más tarde, tras el cambio de la Lei do Solo de Galicia, se les informó de que una de ellas sí que era compatible pero, para la otra, se les reiteró el no inicial "porque la parcela no tiene acceso a camino público".

Con todo, aseguran que aún no han presentado alegaciones pero están estudiando su impacto ambiental.