Sada

Cazadragóns, Pulpeira de Mondego y Cigardelos triunfan en el concurso de disfraces de Sada

Noela Rey Méndez
18/02/2026 14:53
El municipio celebró su tradicional concurso de disfraces y comparsas
Concello de Sada
Sada celebró este Martes de Carnaval su tradicional concurso de disfraces y carrozas, que se inició con el desfile de los participantes por el casco urbano.

A continuación, grupos y personas individuales pasaron por el escenario instalado en el pabellón polideportivo municipal para ofrecer su representación artística.

El jurado valoró tanto los disfraces y carrozas durante el recorrido, como su exhibición, para entregar 5.850 euros en premios.

Categoría Mini

  • 1º (300 euros): Cigardelos
  • 2º (200 euros): Recuerdo de Galicia
  • 3º (100 euros): A Dama do Cartón

Categoría grupal

  • 1º (600 euros): Pulpeira de Mondego
  • 2º (450 euros): Non perdas o fío
  • 3º (300 euros): Churrasada

Categoría de carrozas

  • 1º (1.000 euros): Cazadragóns
  • 2º (800 euros): Fíos de salitre
  • 3º (600 euros): Cambrel Rock

Cada carroza participante recibió también una cuantía fija de entre 250 y 100 euros en función de si empleaban vehículo de tracción a motor con plataformas o plataformas sin vehículo a motor para su movilidad.

