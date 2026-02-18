Cazadragóns, Pulpeira de Mondego y Cigardelos triunfan en el concurso de disfraces de Sada

El municipio celebró su tradicional concurso de disfraces y comparsas Concello de Sada

Sada celebró este Martes de Carnaval su tradicional concurso de disfraces y carrozas, que se inició con el desfile de los participantes por el casco urbano.

A continuación, grupos y personas individuales pasaron por el escenario instalado en el pabellón polideportivo municipal para ofrecer su representación artística.

El jurado valoró tanto los disfraces y carrozas durante el recorrido, como su exhibición, para entregar 5.850 euros en premios.

Categoría Mini

1º (300 euros): Cigardelos

2º (200 euros): Recuerdo de Galicia

3º (100 euros): A Dama do Cartón

Categoría grupal

1º (600 euros): Pulpeira de Mondego

2º (450 euros): Non perdas o fío

3º (300 euros): Churrasada

Categoría de carrozas

1º (1.000 euros): Cazadragóns

2º (800 euros): Fíos de salitre

3º (600 euros): Cambrel Rock

Cada carroza participante recibió también una cuantía fija de entre 250 y 100 euros en función de si empleaban vehículo de tracción a motor con plataformas o plataformas sin vehículo a motor para su movilidad.