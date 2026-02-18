Sada
Cazadragóns, Pulpeira de Mondego y Cigardelos triunfan en el concurso de disfraces de Sada
Sada celebró este Martes de Carnaval su tradicional concurso de disfraces y carrozas, que se inició con el desfile de los participantes por el casco urbano.
A continuación, grupos y personas individuales pasaron por el escenario instalado en el pabellón polideportivo municipal para ofrecer su representación artística.
El jurado valoró tanto los disfraces y carrozas durante el recorrido, como su exhibición, para entregar 5.850 euros en premios.
Categoría Mini
- 1º (300 euros): Cigardelos
- 2º (200 euros): Recuerdo de Galicia
- 3º (100 euros): A Dama do Cartón
Categoría grupal
- 1º (600 euros): Pulpeira de Mondego
- 2º (450 euros): Non perdas o fío
- 3º (300 euros): Churrasada
Categoría de carrozas
- 1º (1.000 euros): Cazadragóns
- 2º (800 euros): Fíos de salitre
- 3º (600 euros): Cambrel Rock
Cada carroza participante recibió también una cuantía fija de entre 250 y 100 euros en función de si empleaban vehículo de tracción a motor con plataformas o plataformas sin vehículo a motor para su movilidad.