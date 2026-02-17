Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Sada

El PP de Sada denuncia el tercer ataque vandálico a su sede en un mes

Redacción y Ep
17/02/2026 15:53
Sede del PP de Sada vandalizada
Sede del PP de Sada vandalizada
PP de Sada
"Por tercera vez en un mes padecemos un acto vandálico en nuestra sede del PP de Sada". Así denunciaban este martes los populares sadenses el tercer ataque en un mes que han sufrido en su local municipal. "Hacemos un llamamiento al respeto y a la tolerancia. El empleo de la fuerza, el vandalismo o destrucción de lo ajeno jamás han tenido cabida en Sada", certifican.

Ante esta circunstancia, unida también a un ataque sufrido en la sede de los populares de Lalín, el PPdeG ha criticado que "este es el resultado del odio que siembra la izquierda en Galicia".

A través de un comunicado, los populares gallegos han lamentado que "el conflicto que pretende instaurar la oposición no descansa ni en pleno Entroido", y han recordado que las sedes del partido sufrieron ataques similares a principios de este mes.

Sede PP de Sada empapelada

La sede del PP de Sada amanece empapelada con carteles que cuestionan su política forestal en Galicia

En esta ocasión, el local del PP en Lalín ha aparecido con pintadas en rojo y verde en su fachada, mientras que el de Sada ha sido 'vandalizado' con pegatinas, explican.

El PPdeG también ha denunciado que uno de sus concejales en Lalín, Avelino Souto, ha recibido "numerosos insultos" en redes sociales en las últimas horas, con mensajes que lo calificaban como "imbécil" o "payaso", y amenazas ( "respóndeme si tienes huevos") por parte "de un simpatizante del BNG.

Los responsables del PP retiraron los carteles de su sede en Sada

El PP agradece el interés de la Guardia Civil y la Policía Local de Sada en esclarecer el ataque a su sede

"¿Dónde está el límite?", han cuestionado desde las filas 'populares' y han pedido a BNG y PSdeG "que condenen de una vez los hechos porque, si no lo hacen, serán cómplices de esta escalada de rencor que no cesa hacia el Partido Popular". "Se vuelven a cruzar líneas rojas por culpa de los que basan su estrategia en la conflictividad social, como hace el independentismo gallego", han señalado.

Finalmente, han apuntado que este miércoles se debatirá en la Comisión 1ª del Parlamento una proposición no de ley relativa a la condena a este tipo de actos vandálicos cometidos contra sede del PPdeG y de otras formaciones políticas. "Esperamos el apoyo de todos los grupos, salvo que quieran seguir instigando el odio", han aseverado desde el PPdeG.

