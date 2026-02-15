Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sada

Sada celebra por todo lo alto la edición 40 de su Festa da Filloa

Noelia Díaz
Noelia Díaz
15/02/2026 21:00
Celebración de la Festa da Filloa
Celebración de la Festa da Filloa
Carlota Blanco
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

Las bromas y la animación llenan estos días de Carnaval las calles y la ciudadanía aprovecha para cometer algunos excesos, también de carácter gastronómico. El plato estrella de estas fechas, el cocido, triunfa, pero también dulces como las filloas, orejas, rosquillas o flores.

Así, Sada cumplió este domingo 40 años honrando a la filloa en una fiesta popular ineludible en el Entroido del municipio en la que se despachan cada año unas 1.200 raciones. Elaboradas por Casa Taboada, se sirvieron en ‘packs’ de cuatro unidades con toppings y una bebida. 

Galería

La Festa da Filloa, en imágenes

Celebración de la Festa da FilloaVer más imágenes

El pabellón municipal, ubicado en Samoedo, acogió el evento, que contó con la animación musical de la Tuna de Veteranos de A Coruña y cientos de personas disfrazadas que disfrutaron de este postre carnavalero.

La jarana continúa este lunes, día 16, en las localidades coruñesas, con el concurso infantil de Arteixo y la fiestas en los centros sociales de Iñás y Fonteculler. Además, en Abegondo habrá taller de máscaras y complementos en el Aula Lúdica. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Vista actual del molino de Peiraio, en Cambre

Piden 500.000 euros por el molino de Peiraio, uno de los edificios icónicos de Cambre
Noelia Díaz
Estilo Ideal

Gigi Clozeau celebra San Valentín con el corazón
Natalia Alcayde
Los guardias de prisión se concentran frente a Teixeiro

Funcionarios de Teixeiro se concentran tras una agresión
Abel Peña
La comparsa Bribesly Hills, parodiando el conflicto ucraniano

La asociación de ucranianos Aga-Ucraína llevará a la comparsa coruñesa hasta la Fiscalía
Redacción