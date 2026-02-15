Sada celebra por todo lo alto la edición 40 de su Festa da Filloa

Celebración de la Festa da Filloa Carlota Blanco

Las bromas y la animación llenan estos días de Carnaval las calles y la ciudadanía aprovecha para cometer algunos excesos, también de carácter gastronómico. El plato estrella de estas fechas, el cocido, triunfa, pero también dulces como las filloas, orejas, rosquillas o flores.

Así, Sada cumplió este domingo 40 años honrando a la filloa en una fiesta popular ineludible en el Entroido del municipio en la que se despachan cada año unas 1.200 raciones. Elaboradas por Casa Taboada, se sirvieron en ‘packs’ de cuatro unidades con toppings y una bebida.

Galería La Festa da Filloa, en imágenes Ver más imágenes

El pabellón municipal, ubicado en Samoedo, acogió el evento, que contó con la animación musical de la Tuna de Veteranos de A Coruña y cientos de personas disfrazadas que disfrutaron de este postre carnavalero.

La jarana continúa este lunes, día 16, en las localidades coruñesas, con el concurso infantil de Arteixo y la fiestas en los centros sociales de Iñás y Fonteculler. Además, en Abegondo habrá taller de máscaras y complementos en el Aula Lúdica.