El espíritu 'entroideiro' invade la comarca, que este domingo vive la XL Festa da Filloa

Las fiestas de Carnaval se suceden estos días en toda Galicia y las comarcas de A Coruña y Betanzos se suman a ese espíritu festivo con todo tipo de celebraciones en pabellones, plazas y centros sociales en las que no faltan la música, los dulces típicos y la animación. Así, este domingo Sada acogerá la XL Festa da Filloa, un evento histórico en la localidad.

Este sábado hubo fiestas infantiles en Vilaboa (Culleredo), Sada, Sigrás (Cambre), Anceis (Cambre) o Miño, entre otras, mientras que en la jornada de este domingo, día 15, tendrá lugar uno de los eventos más especiales de estas fechas, la Festa da Filloa de Sada, que cumple 40 ediciones.

Tendrá lugar de 17.00 a 20.00 horas en el pabellón municipal y el precio de la ración de filloas será de tres euros –incluye cuatro unidades con toppings y una bebida–. La música correrá a cargo, desde las 18.30 horas, de la Tuna de Veteranos de A Coruña.

Platos fuertes por venir

Quedan por delante días de ‘troula’ en los distintos municipios del área, con platos fuertes como el Entroido Pequeno de Cambre –sábado 21– o el ancestral Entroido de Samede, en Paderne –domingo 22–.

Antes de eso llegarán los desfiles y concursos de Arteixo y Sada (martes 17) y el certamen de Oleiros (viernes 20), donde el alcalde, Ángel García Seoane, seguramente realice su habitual sátira política.

Agenda del domingo 15 de febrero Abegondo, 18.30 horas. El concurso de disfraces tendrá lugar en el Campo da Feira y en el interior del pabellón de San Marcos. Riobao, Sada, 17.00 horas. La antigua cámara agraria acoge una fiesta de disfraces con actividades infantiles, sorteos, degustación de dulces típicos y la primera edición de su propia Festa da Filloa. Miño, 17.30 horas. Las pistas de Rabazal serán escenario de una fiesta infantil con juegos gigantes, bailes, dj, animación, talleres creativos y photocall. O Carregal, Betanzos, 17.00 horas. El pabellón contará con hinchables y otros juegos para los más pequeños. Carral, 17.00 horas. El Campo da Feira se llenará para celebrar el desfile y los concursos de disfraces -infantil, individual y parejas-. A las 20.00 horas se procederá a la entrega de premios y a las 21.30 horas actuará Somoza Trío. Centro social de Rutis, 17.30 horas. La parroquia cullerdense festeja el Carnaval con un encuentro en su centro social. Habrá hinchables, merienda, palomitas y concurso de disfraces.

