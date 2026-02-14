Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sada

El espíritu 'entroideiro' invade la comarca, que este domingo vive la XL Festa da Filloa

Noelia Díaz
Noelia Díaz
14/02/2026 21:18
Pequeños y mayores se divirtieron en Vilaboa
Pequeños y mayores se divirtieron en Vilaboa
CEDIDA
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

Las fiestas de Carnaval se suceden estos días en toda Galicia y las comarcas de A Coruña y Betanzos se suman a ese espíritu festivo con todo tipo de celebraciones en pabellones, plazas y centros sociales en las que no faltan la música, los dulces típicos y la animación. Así, este domingo Sada acogerá la XL Festa da Filloa, un evento histórico en la localidad.

Este sábado hubo fiestas infantiles en Vilaboa (Culleredo), Sada, Sigrás (Cambre), Anceis (Cambre) o Miño, entre otras, mientras que en la jornada de este domingo, día 15, tendrá lugar uno de los eventos más especiales de estas fechas, la Festa da Filloa de Sada, que cumple 40 ediciones. 

Carnaval en un centro social de Arteixo
Carnaval en un centro social de Arteixo
CEDIDA

Tendrá lugar de 17.00 a 20.00 horas en el pabellón municipal y el precio de la ración de filloas será de tres euros –incluye cuatro unidades con toppings y una bebida–. La música correrá a cargo, desde las 18.30 horas, de la Tuna de Veteranos de A Coruña. 

Platos fuertes por venir

Quedan por delante días de ‘troula’ en los distintos municipios del área, con platos fuertes como el Entroido Pequeno de Cambre –sábado 21– o el ancestral Entroido de Samede, en Paderne –domingo 22–. 

Antes de eso llegarán los desfiles y concursos de Arteixo y Sada (martes 17) y el certamen de Oleiros (viernes 20), donde el alcalde, Ángel García Seoane, seguramente realice su habitual sátira política.

Agenda del domingo 15 de febrero

Abegondo, 18.30 horas. El concurso de disfraces tendrá lugar en el Campo da Feira y en el interior del pabellón de San Marcos.

Riobao, Sada, 17.00 horas. La antigua cámara agraria acoge una fiesta de disfraces con actividades infantiles, sorteos, degustación de dulces típicos y la primera edición de su propia Festa da Filloa.

Miño, 17.30 horas. Las pistas de Rabazal serán escenario de una fiesta infantil con juegos gigantes, bailes, dj, animación, talleres creativos y photocall.

O Carregal, Betanzos, 17.00 horas. El pabellón contará con hinchables y otros juegos para los más pequeños.

Carral, 17.00 horas. El Campo da Feira se llenará para celebrar el desfile y los concursos de disfraces -infantil, individual y parejas-. A las 20.00 horas se procederá a la entrega de premios y a las 21.30 horas actuará Somoza Trío.

Centro social de Rutis, 17.30 horas. La parroquia cullerdense festeja el Carnaval con un encuentro en su centro social. Habrá hinchables, merienda, palomitas y concurso de disfraces.

Gelo disfrazado de pollo en 2020

El PSOE recauda 1,5 euros para el disfraz de Gelo y que no tenga que 'tirar' de las arcas de Oleiros

Más información
Entroido espacial en Culleredo

Taller de manualidades "Entroido espacial" en Culleredo

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Lorenzana, en su visita de este sábado al polígono da Pedreira, en Meaño

Lorenzana destaca que están abiertas las ayudas para mejorar parques empresariales
EP
A conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, explícase durante a súa visita deste sábado a zonas inundables

Galicia instalará 600 paneis sobre o risco de inundación en 41 concellos
EFE
Recorrido de la manifestación de los médicos este sábado por las calles de Madrid

Miles de médicos piden la dimisión de la ministra y avisan de semanas de huelgas
EFE
Bad Bunny ofreció el viernes el primero de los tres conciertos que dará en Argentina

El apoteósico regreso de Bad Bunny a Buenos Aires: perreo, fútbol y unión latina
EFE