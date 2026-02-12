Sada notifica numerosas incidencias tras el paso de 'Nils'

Caída de postes en Sada Cedida

El Servicio Municipal de Emergencias y la Policía Local de Sada atendieron en las últimas horas numerosas incidencias provocadas por las fuertes rachas de viento asociadas a la borrasca 'Nils'.

Un reguero de elementos desprendidos movilizaron a los efectivos, que aseguraron las zonas afectadas y realizaron actuaciones preventivas para garantizar la seguridad de los vecinos.

La alerta naranja continúa activa en la costa, por lo que se recomienda extremar las precauciones, evitar paseos por el litoral y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia.