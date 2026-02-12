Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sada

Sada notifica numerosas incidencias tras el paso de 'Nils'

Redacción
12/02/2026 10:24
Caída de postes en Sada
Caída de postes en Sada
Cedida
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

El Servicio Municipal de Emergencias y la Policía Local de Sada atendieron en las últimas horas numerosas incidencias provocadas por las fuertes rachas de viento asociadas a la borrasca 'Nils'.

Un reguero de elementos desprendidos movilizaron a los efectivos, que aseguraron las zonas afectadas y realizaron actuaciones preventivas para garantizar la seguridad de los vecinos.

La alerta naranja continúa activa en la costa, por lo que se recomienda  extremar las precauciones, evitar paseos por el litoral y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Luna dañada por un balín

Denuncian disparos de balines a autobuses durante la huelga
Abel Peña
El rey Felipe VI, la reina Letizia y la princesa Leonor saludan a un grupo de niños en Olite durante la segunda jornada de su estancia en Navarra

El rey cobrará este año 4.300 euros más, hasta los 290.000 euros, y la reina, 160.000
EFE
José Luis Ábalos

Las defensas de Koldo y Ábalos piden apartar a cinco magistrados del tribunal
EFE
Comedor escolar

Un estudio demuestra que disfrutar de la comida en la infancia se asocia a una dieta más saludable
EP